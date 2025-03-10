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روبيو: اللقاء المباشر بين مبعوث ترامب للرهائن وحماس كان “لمرة واحدة”

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جدة (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الاثنين إن اللقاءات المباشرة بين مبعوث الرئيس دونالد ترامب الخاص بالرهائن آدم بولر وحركة (المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة كانت مناسبة “لمرة واحدة” ولم تؤت ثمارها حتى الآن.

وأضاف روبيو للصحفيين وهو في طريقه إلى السعودية “كانت تلك مناسبة لمرة واحدة حيث أتيحت لمبعوثنا الخاص بالرهائن، الذي تتمثل مهمته في إطلاق سراح الرهائن، فرصة للتحدث مباشرة إلى شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص وحصل على إذن وجرى تشجيعه على القيام بذلك، وفعل ذلك”.

وتابع رروبيو “حتى الآن، لم تؤت ثمارها. هذا لا يعني أنه كان مخطئا في المحاولة، لكن أداتنا الأساسية للمفاوضات على هذه الجبهة ستظل السيد ويتكوف والعمل الذي يقوم به عبر قطر”، في إشارة إلى مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

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