روبيو: الهدف الفوري في السودان هو وقف الأعمال القتالية قبل العام الجديد

واشنطن 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة إن هدف واشنطن الفوري بشأن السودان هو وقف الأعمال القتالية قبل العام الجديد بما يسمح للمنظمات الإنسانية بإيصال المساعدات.

وأضاف روبيو، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي، أن دولا تقدم الأسلحة والمعدات للأطراف، بما في ذلك شحن الأسلحة خاصة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصلت مع زعماء الإمارات والسعودية ومصر بشأن السودان.

