The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

روبيو: الهدف الفوري في السودان هو وقف الأعمال القتالية قبل العام الجديد

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة إن هدف واشنطن الفوري بشأن السودان هو وقف الأعمال القتالية قبل العام الجديد بما يسمح للمنظمات الإنسانية بإيصال المساعدات.

وأضاف روبيو، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي، أن دولا تقدم الأسلحة والمعدات للأطراف، بما في ذلك شحن الأسلحة خاصة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصلت مع زعماء الإمارات والسعودية ومصر بشأن السودان.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية