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روبيو: ترامب عرض تحمُّل واشنطن مسؤولية إعادة إعمار غزة

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جواتيمالا سيتي (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب عرض أن تكون الولايات المتحدة مسؤولة عن إعادة إعمار قطاع غزة.

وذكر ترامب يوم الثلاثاء أنه يرغب في أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة.

وقال روبيو في مؤتمر صحفي في جواتيمالا سيتي إن العرض كان فريدا من نوعه ويشير إلى التدخل وإزالة الحطام في غزة، مضيفا أن سكان القطاع سيضطرون إلى العيش في مكان ما أثناء إعادة الإعمار.

وأوضح أن العرض لم يكن خطوة عدائية وأنه يتعين العمل لإنجاز التفاصيل.

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