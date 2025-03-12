روبيو: توقيف الطالب المؤيد للفلسطينيين محمود خليل “لا يتعلق بحرية التعبير”

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اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء أن توقيف الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل لا يتعارض مع موقف إدارته بشأن الدفاع عن حرية التعبير.

وردا على سؤال عما إذا كان توقيف خليل في نهاية الأسبوع يتعارض مع دفاع الرئيس دونالد ترامب عن الحق في التعبير عن الرأي في الولايات المتحدة وأوروبا، قال روبيو إن “الأمر لا يتعلق بحرية التعبير”.

وأضاف روبيو في تصريحات للصحافيين في مطار شانون في آيرلندا خلال توقف للتزود بالوقود بعد زيارة للسعودية، أن “الأمر يتعلق بأشخاص ليس لديهم الحق في التواجد في الولايات المتحدة”.

تخرج محمود خليل حديثا من جامعة كولومبيا وهو أحد أبرز وجوه الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين التي شهدتها الجامعة، وأوقفه عناصر في إدارة الهجرة الأميركية رغم تأكيد اتحاد الطلاب في الجامعة ومحاميه أنه يحمل البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة).

وأعرب متظاهرون في نيويورك ومنظمات حقوقية عن غضبهم في نهاية الأسبوع بعد اعتقال خليل الذي قاد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا في المدينة.

وقال ترامب إن توقيف خليل هو “عملية التوقيف الأولى وسيتم توقيف المزيد”، متهما طلابا بالانخراط في جميع أنحاء البلاد في “أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأميركا” وهو ما “لن تتسامح معه” إدارته.

وتابع وزير الخارجية الأميركي “عندما تأتي إلى الولايات المتحدة كزائر، وهو ما تعنيه التأشيرة، وهي الطريقة التي دخل بها هذا الشخص إلى البلد – بتأشيرة زيارة – فأنت هنا كزائر”.

وقال “نستطيع أن نحرمك منها إذا قلت لنا عند تقديم طلبك: مرحبا، أنا أحاول الدخول إلى الولايات المتحدة بتأشيرة طالب، وأنا مؤيد كبير لحماس”.

أكدت وزارة الأمن الداخلي الأميركية توقيف محمود خليل الذي اتهمته بأنه “قاد أنشطة منحازة إلى حماس”، وأن الإجراء الذي اتخذته الوزارة تم “بالتنسيق مع وزارة الخارجية”.

وقد جذبت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا التي بدأت العام الماضي رفضا للحرب الإسرائيلية المدمرة في غزة، اهتمام وسائل الإعلام على نطاق واسع مع تصاعد التوترات في الحرم الجامعي وانتشارها إلى جامعات أميركية أخرى.

شهد بعض الاحتجاجات أعمال عنف واحتلال مبان في الحرم الجامعي، في حين كان الطلاب الذين يحتجون على سلوك إسرائيل يواجهون في كثير من الأحيان نشطاء مؤيدين لإسرائيل.

واتهم ترامب وجمهوريون آخرون المتظاهرين على نطاق واسع بدعم حماس التي تصنفها الولايات المتحدة “منظمة إرهابية”.

سكت-بمو/ح س/ب ق