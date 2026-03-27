روبيو: حرب إيران ستستمر أسابيع ولسنا بحاجة لقوات برية

دبي/واشنطن/باريس 27 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة إن من المتوقع أن تستمر الحرب بالخليج أسابيع، لا أشهر، وإن واشنطن بوسعها تحقيق جميع أهدافها دون الاستعانة بقوات برية.

وذكر روبيو لصحفيين بعد اجتماع مع نظرائه من مجموعة السبع في باريس أن واشنطن “تسير حسب الخطة أو تسبقها في تلك العملية، ومن المتوقع أن تنهيها في الوقت المناسب، وهي مسألة “أسابيع، لا أشهر”.

وعلى الرغم من قوله إن بوسع واشنطن تحقيق أهدافها دون قوات برية، فقد أقر بأنها ستنشر بعضها في المنطقة “لمنح الرئيس أكبر قدر من الخيارات وأكبر فرصة لتعديل الخطط الطارئة في حال حدوثها”.

ونشرت واشنطن فرقتين تضمان الآلاف من قوات مشاة البحرية في الشرق الأوسط من المقرر أن تصل أولاهما في أواخر مارس آذار تقريبا على متن سفينة هجومية برمائية ضخمة. ومن المتوقع أيضا أن تنشر وزارة الدفاع (البنتاجون) الآلاف من جنود وحدات النخبة المحمولة جوا.

وأثار نشر الجنود مخاوف من أن تتحول حرب جوية أحدثت اضطرابات بالفعل في إمدادات الطاقة العالمية إلى ساحة معركة طويلة الأمد.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد أيضا هذا الأسبوع على ما وصفها بأنها مفاوضات مثمرة بهدف التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب على الرغم من تأكيدات متكررة من طهران بأن مثل هذه المحادثات لم تبدأ.

ومدد ترامب أمس الخميس مهلة لإيران تمتد 10 أيام من أجل إعادة فتح مضيق هرمز المغلق وإلا فستواجه هجمات على شبكة الطاقة المدنية.

* هجمات جديدة على إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع ضربات على مفاعل للأبحاث النووية بالماء الثقيل غير عامل، وعلى مصنع يتعامل في اليورانيوم الخام في وقت متأخر اليوم، وأفادت أيضا بعدم حدوث أي تسرب إشعاعي أو خطر ناجم عن أي من الهجومين. وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منصة إكس أن إيران أبلغتها بعدم وجود زيادة في مستويات الإشعاع خارج الموقع في منشأة اليورانيوم الخام، مضيفة أنها ستنظر في التقرير.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة إكس إن إسرائيل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ضربت أيضا مصنعين للصلب ومحطة لتوليد الكهرباء. وأضاف عراقجي “يتعارض الهجوم مع الموعد النهائي الممدد الذي حدده الرئيس الأمريكي للدبلوماسية. ستفرض إيران ثمنا باهظا على الجرائم الإسرائيلية”.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن طهران لم تقرر بعد ما إذا كانت سترد على اقتراح من 15 نقطة أرسلته الولايات المتحدة هذا الأسبوع بعد الهجمات التي استهدفت البنية التحتية الصناعية والنووية اليوم. وذكر المسؤول أن إيران تتوقع أن يتم تسليم ردها اليوم أو غدا السبت، لكنه وصف استمرار الهجمات في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إجراء محادثات بأنه “أمر لا يمكن التسامح معه”.

وذكرت تقارير أن المقترح الأمريكي المرسل عبر باكستان قبل يومين تضمن مطالب تتراوح بين تفكيك برنامج إيران النووي والحد من إنتاج الصواريخ وتسليم السيطرة الفعلية على المضيق الذي يمثل أهم مسار تجاري لإمدادات الطاقة.

واتسع نطاق الحرب المستمرة منذ نحو أربعة أسابيع في الشرق الأوسط وأسفرت عن مقتل الآلاف وتسببت في أكبر اضطراب في تاريخ إمدادات الطاقة. وتضغط الحرب على الاقتصاد العالمي بارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة ومن ثم تفاقم المخاوف من التضخم.

وقالت ماريا مارتينيز المسؤولة في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن أكثر من 1900 قُتلوا وأصيب 20 ألفا على الأقل في إيران.

وشنت جماعة حزب الله اللبنانية هجمات على إسرائيل أعقبها هجوم إسرائيلي هناك تسبب في نزوح خُمس سكان لبنان.

* إيران لا تزال تمتلك صواريخ

قالت خمسة مصادر مطلعة على معلومات للمخابرات الأمريكية لرويترز إن الولايات المتحدة، التي تهدف لتحييد قدرات إيران على شن الهجمات بعيدة المدى، لا يمكنها إلا تأكيد تدمير حوالي ثلث ترسانة الصواريخ الإيرانية.

لكن مع تزايد الأضرار في الخليج دون أن تلوح نهاية في الأفق، ذكرت أربعة مصادر خليجية أن دول الخليج قالت للولايات المتحدة إن أي اتفاق يجب ألا يقتصر على إنهاء الحرب فحسب، بل يجب أن يحد بصورة دائمة من قدرات إيران الصاروخية وتلك المتعلقة بالطائرات المسيرة، وأن يضمن عدم استخدام إمدادات الطاقة العالمية سلاحا مرة أخرى.

وبدلا من إضعافهم، لا يزال حكام إيران من رجال الدين والحرس الثوري، الذي يتزايد نفوذه، يشنون ضربات مكثفة على المنطقة مما أدى إلى تصاعد أسعار الطاقة واضطراب الأسواق المالية.

وذكرت أربعة من المصادر المطلعة على معلومات المخابرات الأمريكية، طالبين عدم الكشف عن هويتهم، أن من المرجح أن يكون ثلث مخزون الصواريخ الإيرانية قد تلف أو دفن في أنفاق ويمكن استرداد جزء منه بمجرد توقف القتال على الرغم من أن ثلثا آخر قد لا يزال متاحا للاستخدام.

وقال أحد المصادر إن معلومات المخابرات عن قدرات إيران في مجال الطائرات المسيرة مشابهة للمعلومات السابقة، إذ من المرجح أن يكون ثلثها قد دُمر.

واستمر التراجع في أسواق الأسهم اليوم الجمعة، في حين سجل خام برنت نحو 111 دولارا، ليرتفع بذلك بأكثر من 50 بالمئة منذ بدء الحرب.

وفي الولايات المتحدة حيث يتعرض ترامب لخطر سياسي بسبب ارتفاع أسعار الوقود، تشير بيانات اتحاد السيارات الأمريكي إلى تسجيل سعر الديزل في ولاية كاليفورنيا أعلى مستوياته على الإطلاق بمتوسط 7.17 دولار للجالون.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)