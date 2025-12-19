The Swiss voice in the world since 1935
روبيو: سنصدر إعلانات الأسبوع المقبل بشأن جماعة الإخوان المسلمين

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

19 ديسمبر كَانُون ٱلْأَوَّل (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة إن واشنطن ستصدر على الأرجح بعض الإعلانات بشأن جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يلزم إدارته بتحديد ما إذا كان سيتم تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين، مثل تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إرهابية عالمية ذات تصنيف خاص.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

