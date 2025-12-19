روبيو: سنصدر إعلانات الأسبوع المقبل بشأن جماعة الإخوان المسلمين

19 ديسمبر كَانُون ٱلْأَوَّل (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة إن واشنطن ستصدر على الأرجح بعض الإعلانات بشأن جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يلزم إدارته بتحديد ما إذا كان سيتم تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين، مثل تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إرهابية عالمية ذات تصنيف خاص.

