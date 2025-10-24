روبيو: قوة الأمن الدولية بغزة ستشمل دولا “تشعر إسرائيل بارتياح لها”

reuters_tickers

1دقيقة

جنوب إسرائيل (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الجمعة خلال زيارته لإسرائيل إن القوة الأمنية الدولية التي ستنشر في غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن تتكون من دول “تشعر إسرائيل بارتياح لها”.

وأضاف أن مستقبل الحكم في غزة لا يزال بحاجة إلى نقاش تجريه إسرائيل والدول الشريكة، وقد لا يشمل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وذكر أنه لم يتحدد بعد أي دور محتمل للسلطة الفلسطينية.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)