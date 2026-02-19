The Swiss voice in the world since 1935
روبيو: لا توجد خطة بديلة لغزة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 19 فبراير شباط (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الخميس إنه لا توجد “خطة بديلة” لقطاع غزة سوى جهود مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس دونالد ترامب، وذلك في وقت يجتمع فيه المجلس الجديد للمرة الأولى في واشنطن لمناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز وقف إطلاق النار الهش الذي بدأ في أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف روبيو “علينا فعل هذا بصورة صحيحة. لا توجد خطة بديلة لغزة. الخطة البديلة هي العودة إلى الحرب. لا أحد هنا يريد ذلك”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

