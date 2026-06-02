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روبيو: لن نسمح بدخول أشخاص على صلة بالحرس الثوري ضمن وفد إيران بكأس العالم

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واشنطن 2 يونيو حزيران (رويترز) – أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعض المشرعين اليوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة لن تسمح للإيرانيين المرتبطين بالحرس الثوري بالانضمام إلى وفد بلادهم للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق هذا الشهر.

وسيخوض المنتخب الإيراني مبارياته في الولايات المتحدة، لكنه سيقيم في المكسيك خلال البطولة.

وعلى الرغم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير شباط، قال روبيو إن واشنطن “لا تمانع” دخول المنتخب الإيراني لكرة القدم وفريق الدعم الخاص به إلى البلاد.

وذكر روبيو في جلسة استماع أمام لجنة بمجلس النواب “ما لن نسمح به هو أن يضموا إلى وفدهم مجموعة من الأشخاص الذين نعلم أنهم لا علاقة لهم بالرياضة ولديهم صلات بالحرس الثوري الإيراني أو أمور من هذا القبيل، لذا سنراقب ذلك عن كثب”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

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