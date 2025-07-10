روبيو: متفائلون بشأن اتفاق غزة وويتكوف سيعقد محادثات غير مباشرة قريبا

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كوالا لمبور (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الخميس إن الولايات المتحدة متفائلة حيال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف متفائل أيضا بأنه سيتم عقد محادثات غير مباشرة قريبا.

وأردف روبيو يقول للصحفيين في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا “أعتقد أننا أقرب، وربما أقرب مما كنا عليه منذ فترة طويلة”.

وأضاف أنه تحدث مع ويتكوف مساء يوم الأربعاء.