روبيو: مقر الاجتماع بين أمريكا وإيران لا يزال قيد الدراسة

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن 4 فبراير شباط (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأربعاء إن مكان إجراء المحادثات مع إيران لا يزال قيد الدراسة، مضيفا أن الحكومة الإيرانية وافقت في السابق على صيغة لعقد اجتماع يوم الجمعة في تركيا، لكن يبدو أنها غيرت رأيها.

وأضاف روبيو أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف مستعد لحضور اجتماع يوم الجمعة كما هو مقرر.

وقال في مؤتمر صحفي “في نهاية المطاف، الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض، ولطالما كانت مستعدة للتفاوض مع إيران”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )