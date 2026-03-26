روبيو: من مصلحة دول مجموعة السبع “المساعدة” في إعادة فتح مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس إن من “مصلحة” كل الدول الأعضاء في مجموعة السبع، الدفع باتجاه إعادة فتح مضيق هرمز الذي تغلقه إيران عمليا في الوقت الراهن.

قبيل توجّهه إلى فرنسا للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع قرب باريس الجمعة، قال روبيو “من مصلحتهم أن يساعدوا”.

وهذه هي أول رحلة خارجية لروبيو منذ أن شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات ضد إيران في 28 شباط/فبراير أشعلت فتيل الحرب الدائرة حاليا.

وقال روبيو الذي تغيّب عن اليوم الأول من محادثات مجموعة السبع الخميس، إن هناك “تقدما” في المحادثات مع إيران، لكنه رفض التكهّن بموعد انتهائها أو بمآلها.

وتابع روبيو “هناك دول وسيطة تنقل الرسائل، وقد أُحرز تقدّم”، واصفا الأمر بأنه “عملية جارية”.

الخميس، أعربت بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، المنضوية إلى جانب الولايات المتحدة في مجموعة السبع، عن أملها بالتوصل إلى حل دبلوماسي للحرب التي اتّسعت رقعتها وباتت تداعياتها تطال الاقتصاد العالمي بسبب الإغلاق شبه التام لمضيق هرمز.

في الأوضاع العادية، يعبر نحو خُمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال عالميا عبر هذا المضيق.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق الخميس خلال اجتماع لإدارته، إن طهران توّاقة للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن العملية العسكرية تسير بوتيرة أسرع من المخطط لها، مجددا في الوقت نفسه انتقاداته لحلف شمال الأطلسي.

في الاجتماع عينه، قال روبيو إن على حلفاء واشنطن أن يكونوا ممتنين لترامب لتوليه قيادة الهجوم بالتنسيق مع إسرائيل.

وقال روبيو “إن الرئيس لا يقدم خدمة للولايات المتحدة وشعبنا فحسب، بل يفعل ذلك من أجل العالم”.

وتتولى فرنسا حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع.

