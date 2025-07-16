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روبيو: نشعر بقلق بالغ إزاء الضربات الإسرائيلية على سوريا

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واشنطن (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء الضربات الإسرائيلية على سوريا يوم الأربعاء، موضحا في رده على سؤال بهذا الشأن أنه تحدث للتو مع الأطراف المعنية عبر الهاتف.

وأضاف “سنعمل على هذه المسألة فورا. انتهيت للتو من مكالمة هاتفية مع الأطراف المعنية. نشعر بقلق بالغ إزاء ذلك، ونأمل أن نتلقى إحاطة في وقت لاحق من اليوم. لكننا قلقون للغاية حيال ذلك”.

وتابع يقول إن الولايات المتحدة تريد وقف القتال عقب اندلاع اشتباكات بين قوات الحكومة السورية ومقاتلين من الدروز بعد ساعات من اتفاق على وقف إطلاق النار.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية