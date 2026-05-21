روبيو: نظام تحصيل رسوم بمضيق هرمز سيجعل الاتفاق غير ممكن

21 مايو أَيار (رويترز) – أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين اليوم الخميس أن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مستحيلا إذا فرضت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز.

وقال روبيو “لا أحد في العالم يؤيد نظام الرسوم. هذا غير مقبول بالمرة، وسيُعيق أي اتفاق دبلوماسي إذا ما استمرت إيران في السعي وراءه. لذا، فهو يُشكل تهديدا للعالم، وهو أمر غير قانوني تماما”.

وأوضح للصحفيين أنه تم إحراز بعض التقدم في المحادثات مع طهران لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، لكنه أشار إلى أن واشنطن تتعامل مع “نظام متصدع بعض الشيء”.

وقال روبيو “هناك بعض الإشارات الإيجابية. لا أريد أن أكون متفائلا بشكل مفرط… لذا، دعونا نرى ما سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز وحسن عمار للنشرة العربية )