روبيو: نهدف لوقف الأعمال القتالية في السودان قبل العام الجديد

reuters_tickers

3دقائق

واشنطن 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة إن هدف واشنطن الفوري بشأن السودان هو وقف الأعمال القتالية قبل العام الجديد بما يسمح للمنظمات الإنسانية بإيصال المساعدات.

وذكر روبيو، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي، أن دولا تقدم الأسلحة والعتاد للأطراف، بما في ذلك شحن الأسلحة خاصة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتواصل مع الأطراف المنخرطة في ذلك الأمر.

وتابع “أجرينا المحادثات الصحيحة والمناسبة مع جميع أطراف الصراع.. لأنه دون دعمهم، لا يمكن لأي من الطرفين الاستمرار. ولهذا السبب انخرطنا مع الأطراف المعنية في كل هذا”.

وأردف “نعتقد أن الأطراف الخارجية لديها النفوذ والتأثير على الأطراف الفاعلة على الأرض لتحقيق هذه الهدنة الإنسانية، ونركز على ذلك بشدة. أجريت محادثة بشأن هذا الموضوع أمس. تحدثنا مع الإمارات، وتحدثنا مع السعودية، وتحدثنا مع مصر”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه سيتدخل لوقف الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع الذي اندلع في أبريل نيسان 2023 نتيجة صراع على السلطة وتسبب في مجاعة وقتل على أساس عرقي ونزوح جماعي في السودان.

وفشلت الجهود السابقة التي قادتها الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات في أن تؤتي ثمارها. وفي سبتمبر أيلول، قدمت المجموعة مقترحا لطرفي الصراع.

واتُهمت الإمارات على نطاق واسع بتسليح قوات الدعم السريع، وهو اتهام تنفيه الدولة الخليجية.

وتصدر السودان هذا الشهر مرة أخرى قائمة لمراقبة الأزمات الإنسانية العالمية نصدرها منظمة (لجنة الإنقاذ الدولية) للمساعدات الإنسانية، إذ يواصل الطرفان المتحاربان الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف.

ونزح أكثر من 12 مليون شخص بالفعل بسبب الحرب الدائرة في الدولة الأفريقية حيث يفتقر العاملون في المجال الإنساني إلى الموارد اللازمة لمساعدة الفارين الذين تعرض الكثير منهم للاغتصاب أو السرقة أو فقدوا أقاربهم بسبب العنف.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)