روبيو: واشنطن منفتحة على تواصل مباشر مع إيران بعد تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية

اعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس أن واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي بعدما فعّلت باريس وبرلين ولندن الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الامم المتحدة على الجمهورية الإسلامية.

ورحّب روبيو في بيان بالإجراء الأوروبي الذي كان يدعو إليه الرئيس دونالد ترامب، لكنه قال “في الوقت نفسه، تبقى الولايات المتحدة منفتحة على تواصل مباشر مع إيران، من أجل السعي إلى حل سلمي دائم للمسألة النووية الإيرانية”.

وقال روبيو في بيان إن “إعادة فرض العقوبات (بموجب آلية الزناد) لا تتعارض مع جاهزيتنا للدبلوماسية، بل تعززها” داعيا “القادة الإيرانيين إلى اتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لضمان عدم حصول بلادهم على سلاح نووي أبدا والسير على طريق السلام، وبالتالي الدفع بعجلة الازدهار للشعب الإيراني”.

وفي وقت سابق الخميس، فعّلت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الامم المتحدة على ايران بسبب عدم وفائها بالتزاماتها على صعيد برنامجها النووي، وذلك في رسالة إلى مجلس الامن.

