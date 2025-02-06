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روبيو: يتعين على سكان غزة الانتقال “مؤقتا” لحين إعادة بناء القطاع

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(رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الخميس إن غزة “غير صالحة للسكن” حاليا بسبب مخاطر مثل الأسلحة غير المتفجرة، وإن الناس سيضطرون للعيش في مكان آخر أثناء إعادة بناء القطاع.

وشجع روبيو، في إجابته على سؤال أحد الصحفيين خلال زيارة إلى جمهورية الدومينيكان، الدول الأخرى على التقدم وعرض المساعدة في إعادة بناء غزة، لكنه لم يذكر ما إذا كان الفلسطينيون سيتمكنون من العودة إلى غزة بموجب اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وتطويره.

وقال روبيو “أعتقد أن هذا مجرد أمر واقعي، فمن أجل إصلاح مكان مثل هذا، سيتعين على الناس العيش في مكان آخر في هذه الأثناء”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية