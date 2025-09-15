روبيو: يجب أن ينتهي وجود حماس كحركة مسلحة

القدس (رويترز) – دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الاثنين إلى نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال روبيو، الذي يزور القدس بعد أقل من أسبوع من استهداف إسرائيل لقادة حماس في قطر “يجب أن ينتهي وجود حماس ككيان مسلح يمكن أن يهدد السلام والأمن في المنطقة”.

وأضاف أن واشنطن ستواصل ممارسة أقصى الضغوط على إيران، التي تدعم الحركة الفلسطينية المسلحة، حتى “تغير طهران نهجها”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)