روبيو إلى الفاتيكان للقاء البابا في مسعى لاحتواء التوترات مع إدارة ترامب

يتوجّه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس إلى الفاتيكان حيث سيلتقي البابا لاوون الرابع عشر، في مسعى لتهدئة الأجواء بين البابا الأميركي وإدارة دونالد ترامب، مع سعيه في الوقت نفسه إلى إبراز مواقف الرئيس الأميركي وتأكيدها.

قبل توجهه إلى الفاتيكان، سعى روبيو، وهو كاثوليكي متدين، إلى تخفيف حدّة ما بدا أنها انتقادات لاذعة من ترامب تجاه البابا، على خلفية الحرب في الشرق الأوسط وقضايا الهجرة.

وقال خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض “إنها رحلة سبق أن خططنا لها، لكن من الواضح أن بعض الأمور قد طرأت” مُذاك.

وأضاف “ثمة ملفات كثيرة علينا مناقشتها مع الفاتيكان”، مشيرا خصوصا إلى حرية ممارسة الشعائر الدينية.

في اليوم الأول من زيارته إيطاليا، من المقرر أن يعقد روبيو فور وصوله إلى الفاتيكان لقاء خاصا مغلقا مع البابا لاوون الرابع عشر لمدة 45 دقيقة تقريبا، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش.

وسيلتقي أيضا وزير خارجية الفاتيكان بيترو بارولين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة.

وقالت ميلوني للصحافيين الأربعاء “سنستمع إليه”، مؤكدة أن واشنطن هي التي بادرت بهذا اللقاء.

وأضافت “أتوقع أننا سنتحدث بكل التطورات التي حصلت خلال الأيام الأخيرة. لا يمكننا تجاهل هذه القضايا”.

– “أمانة” –

ومع أنّ إدارة ترامب رحّبت بحماسة قبل عام بانتخاب أول بابا أميركي في التاريخ، شهدت العلاقات مع الكرسي الرسولي تدهورا ملحوظا.

هاجم ترامب البابا واصفا إياه بـ”الضعيف” في مكافحة الجريمة و”غير الكفؤ” في السياسة الخارجية.

وعاود الاثنين هجومه على الحبر الأعظم إذ قال خلال مقابلة مع مدوّن صوتيّ محافظ إن لاوون الرابع عشر “يعتقد أن لا مشكلة في أن تمتلك إيران السلاح النووي”، متّهما إياه “بتعريض عدد كبير من الكاثوليك وعدد كبير من الناس للخطر”.

وردّ البابا قائلا “إذا أراد أي شخص انتقادي لأنني أبشّر بالإنجيل، فليقم بذلك بأمانة. إن الكنيسة تعارض منذ سنوات كل الأسلحة النووية، وما مِن شك في ذلك”.

وكان البابا وروبيو التقيا في الفاتيكان مع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، بعد أيام قليلة من انتخاب لاوون الرابع عشر.

والجمعة، يحتفل البابا البالغ 70 عاما بمرور عام على توليه الكرسي الرسولي.

وكان لتصريحات لاوون الرابع عشر، وهو أول بابا أميركي في التاريخ ومتحدر من شيكاغو التي تُعدّ معقلا للديموقراطيين وهو ما لا يتردد ترامب في ذكره، وقع أكبر في واشنطن مقارنة بأسلافه، وقد استغلّ ذلك في انتقاد سياسات الحكومة الأميركية الحالية لا سيما ما يتعلق بالقيود المفروضة على الهجرة.

إلا أنّ خطابه السلمي المتنامي الطابع، خصوصا بعد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، أثار غضب ترامب.

ووصف البابا تهديد ترامب بتدمير إيران بأنه “غير مقبول”.

وقال بارولين إنّ مهاجمة البابا “أمر مستغرب بعض الشيء. فالبابا يؤدي دوره كبابا”.

– كوبا –

من المتوقع أن يتناول روبيو والبابا خلال لقائهما ملف كوبا أيضا.

وقد أشارت وزارة الخارجية الأميركية بوضوح إلى هذا الأمر عند إعلانها عن زيارة روبيو إلى الفاتيكان، من خلال ذكرها “نصف الكرة الغربي”، وهو المصطلح المستخدم في الولايات المتحدة للإشارة إلى أميركا اللاتينية.

يضطلع الكرسي الرسولي منذ سنوات بدور فاعل في الدبلوماسية المرتبطة بكوبا، فيما قاد روبيو الذي ينحدر والداه من أصول كوبية، جهود إدارة ترامب للضغط على الحكومة الشيوعية.

منذ سقوط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حليف هافانا، بعدما اعتقلته القوات الأميركية مطلع كانون الثاني/يناير، تنتهج واشنطن سياسة الضغط الأقصى على الجزيرة الخاضعة أصلا لحصار أميركي منذ أكثر من ستة عقود.

ولدى البابا إلمام عميق بأميركا اللاتينية، وقد حصل على الجنسية البيروفية عام 2015 عقب قضائه أكثر من عقدين في العمل التبشيري في المنطقة.

