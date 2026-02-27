روبيو سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل وسط التوتر مع إيران

1دقيقة

واشنطن 27 فبراير شباط (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الجمعة إن الوزير ماركو روبيو سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل وسيناقش ملف إيران، وذلك في الوقت الذي تحشد فيه الولايات المتحدة قوة عسكرية كبيرة في المنطقة وسط التوتر المتصاعد مع طهران.

وأضافت الوزارة أن روبيو سيزور إسرائيل يومي الثاني والثالث من مارس آذار. ومن المقرر أن يناقش أيضا ملفات أخرى ذات أولوية في المنطقة، بما في ذلك لبنان وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)