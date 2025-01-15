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روبيو سيقول أمام مجلس الشيوخ إنّ الصين “غشّت” لتصبح قوة عظمى

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يعتزم مرشّح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزير الخارجية ماركو روبيو أن يقول أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأربعاء خلال جلسة للمصادقة على تعيينه إنّ الصين “غشّت” لكي تصبح قوة عظمى وإنّ النظام الليبرالي العالمي “عفا عليه الزمن”.

وبحسب مقتطفات نشرها مكتب روبيو (53 عاما) سيقول الوزير المقبل إنّ “النظام العالمي بعد الحرب لم يعفُ عليه الزمن فحسب، بل بات سلاحا يُستخدم ضدّنا”.

وسيضيف السناتور الحالي عن ولاية فلوريدا “لقد رحّبنا بالحزب الشيوعي الصيني في هذا النظام العالمي، فاستغلّوا كلّ فوائده ومنافعه لكنّهم تجاهلوا كلّ واجباتهم ومسؤولياتهم”.

وروبيو المولود في ميامي لأبوين كوبيّين معروف بمواقفه المعادية لكلّ من الصين وإيران، ودعمه الراسخ لإسرائيل.

ووزير الخارجية المقبل مؤيّد شرس لتايوان، وقد فرضت عليه الصين عقوبات بسبب معارضته الحادة لسياسات بكين في منطقتي شينجيانغ وهونغ كونغ.

وإذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينه سيترأس روبيو أكبر شبكة دبلوماسية في العالم (أكثر من 55 ألف موظف) وسيكون أيضا وجه أميركا في الخارج.

وستتمثّل مهمة وزير الخارجية المقبل بتنفيذ شعار ترامب “تحقيق السلام عبر القوة” وهو مفهوم قديم من مفاهيم السياسة الواقعية يريد الرئيس المنتخب نفض الغبار عنه.

ست/بم

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية