روبيو يؤكد أهمية وقف إطلاق النار في السودان خلال اتصال مع نظيره الإماراتي

reuters_tickers

4دقائق

من دافني سالاداكيس

واشنطن (رويترز) – أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الجمعة أهمية وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية في السودان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، وذلك بعد أيام قليلة من تشديد روبيو على ضرورة اتخاذ إجراءات لوقف تدفق الأسلحة إلى قوات الدعم السريع السودانية شبه العسكرية.

وتسبب الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الذي بدأ في أبريل نيسان 2023، في أزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأكبر في العالم وذلك في وقت تتراجع فيه ميزانيات المساعدات الدولية.

وشردت الحرب حوالي 12.5 مليون سوداني داخل البلاد وخارجها حتى منتصف أكتوبر تشرين الأول، بالإضافة إلى 140 ألفا آخرين فروا من هجمات قوات الدعم السريع على الفاشر وبلدات في منطقة كردفان.

* الإمارات تنفي دعم قوات الدعم السريع

اتهم الجيش السوداني الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهو ادعاء وصفه خبراء في الأمم المتحدة ومشرعون أمريكيون بأنه ذو مصداقية. ونفى سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف جمال المشرخ يوم الخميس تماما الاتهامات بأن بلاده تقدم أي دعم بأي شكل من الأشكال لأي من الطرفين المتحاربين.

وفي حديثه للصحفيين يوم الأربعاء، قال روبيو إن واشنطن تبذل كل ما في وسعها لإنهاء القتال والضغط على الأطراف المعنية.

وأضاف “يجب القيام بشيء لوقف (تدفق) الأسلحة والدعم الذي تحصل عليه قوات الدعم السريع بينما تواصل تقدمها”.

وعندما سُئل عن دور الإمارات في الصراع، أحجم روبيو عن ذكرها بالاسم لكنه قال “نحن نعرف الأطراف الضالعة… ولهذا السبب هم جزء من المجموعة الرباعية، إلى جانب دول أخرى مشاركة. يمكنني أن أقول لكم إن هذه القضية تُعرض على أعلى المستويات في حكومتنا وإن الضغط يمارس على الأطراف المعنية”.

وتابع “يجب أن يتوقف هذا”.

ولم يستبعد روبيو تصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية، قائلا إن الولايات المتحدة ستتخذ مثل هذه الخطوة إذا كانت ستساعد في إنهاء القتال.

وأدى سقوط الفاشر في أيدي قوات الدعم السريع في 26 أكتوبر تشرين الأول إلى تعزيز سيطرة القوات شبه العسكرية على إقليم دارفور في الحرب الأهلية مع الجيش السوداني المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الجمعة إن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من مدينة الفاشر السودانية لا يزالون في عداد المفقودين، مما أثار مخاوف بشأن سلامتهم بعد ورود تقارير من جانب الفارين عن حالات اغتصاب وقتل وانتهاكات أخرى.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)