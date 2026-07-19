روبيو يبحث مع عون الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان

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19 يوليو تموز (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو التقى اليوم الأحد مع الرئيس اللبناني جوزاف عون لبحث تنفيذ اتفاق إطاري بوساطة أمريكية وقعه لبنان وإسرائيل في 26 يونيو حزيران بهدف إنهاء الصراع بينهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيجوت في بيان “أشاد الوزير بشجاعة الحكومة اللبنانية، بقيادة الرئيس عون، في جهودها الحازمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح (جماعة حزب الله) وتفكيك بنيتها التحتية الإرهابية والمضي قدما نحو السلام”.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)