The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

روبيو يبحث مع عون الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

19 يوليو تموز (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو التقى اليوم الأحد مع الرئيس اللبناني جوزاف عون لبحث تنفيذ اتفاق إطاري بوساطة أمريكية وقعه لبنان وإسرائيل في 26 يونيو حزيران بهدف إنهاء الصراع بينهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيجوت في بيان “أشاد الوزير بشجاعة الحكومة اللبنانية، بقيادة الرئيس عون، في جهودها الحازمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح (جماعة حزب الله) وتفكيك بنيتها التحتية الإرهابية والمضي قدما نحو السلام”.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية