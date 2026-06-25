روبيو يختتم في البحرين جولته الخليجية لطمأنة حلفاء واشنطن

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يختتم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس في البحرين جولته الخليجية التي يسعى خلالها لطمأنة حلفاء الولايات المتحدة إلى حرصها على حماية مصالحهم فيما تمضي في مفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى تسوية دائمة للحرب في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية الأميركي في اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي، ويلتقي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأكد روبيو الأربعاء في الكويت أن واشنطن ستشرك حلفاءها الخليجيين “في المحادثات بشأن كل قرار يُتخذ في ما يتعلق بهذه المفاوضات” مع إيران، بعدما تعهد للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي “التزام الولايات المتحدة ضمان أمن الإمارات”.

ودفعت دول الخليج ثمنا باهظا بعدما تعرضت لهجمات إيرانية بصواريخ ومسيّرات خلال الحرب، في إطار رد طهران على الهجوم الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير.

وفي إطار الإعداد لما بعد حرب يرجح أن تُغيّر الكثير من الاعتبارات الجيوسياسية والأمنية، أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس الأربعاء بأنه من المتوقع أن تستضيف الرياض في فترة مقبلة، قمة هدفها إصلاح العلاقات بين إيران وجيرانها في المنطقة.

– تجاذب بشأن هرمز –

وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم في الأسبوع الماضي، وبدأتا مشاورات بوساطة باكستانية وقطرية بهدف التوصل الى اتفاق نهائي ضمن مهلة 60 يوما قابلة للتمديد.

وأشار روبيو الأربعاء الى أن المباحثات التقنية بينهما ستُستأنف في 29 أو 30 حزيران/يونيو في سويسرا.

غير أن الخلافات تبقى كبيرة حول العديد من المسائل، بدءا ببرنامج إيران النووي ومستقبل مضيق هرمز، فيما تتصاعد الانتقادات داخل الولايات المتحدة لما يُعتبر تنازلات قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران سعيا لوضع حد سريع للحرب.

وطلب ترامب من الكونغرس الأربعاء تمويلا إضافيا يبلغ 88 مليار دولار، الجزء الأكبر منه لتغطية تكاليف الحرب.

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف اعتبر الأربعاء أن “مذكرة التفاهم… تحولت الى إعلان هزيمة لأميركا”.

وتنص المذكرة على إعادة فتح هرمز بعدما أغلقته إيران منذ بدء الحرب، ما تسبب باضطراب الأسواق العالمية وارتفاع حاد في أسعار النفط. وأكدت المذكرة أن أي رسوم لن تفرض على حركة المرور خلال مهلة التفاوض (60 يوما).

وتشدد إيران على أن ترتيبات الملاحة في المضيق لن تعود على ما كانت عليه قبل الحرب، وهي قالت هذا الأسبوع بالاتفاق مع سلطنة عمان المطلة بدورها على هرمز، إنهما ستدرسان تحصيل تكاليف “خدمات” المرور في هرمز.

الا أن واشنطن ترفض فرض أي رسوم في هذا الممر المائي الحيوي، وهو ما جدده ترامب وروبيو هذا الأسبوع.

وقال وزير الخارجية الأميركي الأربعاء “لا أعرف أي دولة في العالم تؤيد فرض رسوم عبور أو بدلات مرور لاستخدام المضيق” الذي كان يمر عبره قبل الحرب خُمس انتاج النفط العالمي يوميا.

وحذر الحرس الثوري الخميس من أن أي عبور لمضيق هرمز مرتبط بالحصول على إذن من إيران وعبر المسار الذي حددته، متعهدا اتخاذ “الإجراءات المناسبة” بحق السفن التي تخالف ذلك.

ومع استئناف الملاحة تدريجيا منذ توقيع مذكرة التفاهم، تواصل أسعار النفط التراجع. وانخفض سعر خام برنت بحر الشمال المرجعي بشكل طفيف ولفترة وجيزة الخميس الى ما دون مستواه ما قبل الحرب، والذي كان يبلغ 72,48 دولارا للبرميل.

على صعيد آخر، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الخميس حلف شمال الأطلسي بـ”التواطؤ” في “حرب العدوان غير المشروعة” على إيران.

وجاء ذلك تعقيبا على تصريحات أدلى بها الأمين العام للحلف مارك روته الأربعاء، وقال فيها إن “500 طائرة أميركية أقلعت من قواعد أميركية في إيطاليا” لدعم الهجوم، وإن مطار بوخارست خفض عدد الرحلات التجارية لإفساح المجال لطائرات التزويد بالوقود المستخدمة في العملية.

ونددت وزارة الدفاع الإيطالية بتصريحات روته، معتبرة أنها وجهت “رسالة مضللة تماما”، مؤكدة أن روما لم تسمح لواشنطن باستخدام قواعدها إلا لرحلات لوجستية وليس لمهمات قتالية.

– الجبهة اللبنانية –

وفي ما يتعلق بلبنان الذي تمسكت طهران بأن يكون وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل فيه مدرجا في مذكرة التفاهم بينما سعت الولايات المتحدة والدولة العبرية لفصل المسارين، أكد قاليباف الأربعاء موقف طهران بأن “وقف إطلاق النار في لبنان كان ويبقى بنظرنا بأهمية وقف إطلاق النار في إيران، ونهاية الحرب في لبنان كانت بأهمية نهاية الحرب في إيران”.

وشدّد روبيو الأربعاء على أن دعم إيران لحزب الله سيُطرح في المراحل اللاحقة من المحادثات، مع تأكيده مواصلة مسار المفاوضات المباشرة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، الذي يرفضه الحزب.

واستؤنفت المفاوضات الثلاثاء في واشنطن بين إسرائيل ولبنان.

وتشهد الجبهة في لبنان هدوءا منذ مساء السبت. الا أن إسرائيل أعلنت الثلاثاء والاربعاء استهداف أشخاص يُشتبه بانتمائهم الى حزب الله الذي ندد بانتهاك “فاضح” لوقف إطلاق النار. وأفادت السلطات اللبنانية بمقتل أربعة أشخاص جراء ذلك.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس مقتل أحد جنوده خلال “نشاط عملياتي” في جنوب لبنان في اليوم السابق، فيما أفاد متحدث وكالة فرانس برس بأن الجندي قُتل جراء انقلاب عربته.

وطالت الحرب لبنان في الثاني من آذار/مارس بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل، ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في أولى الضربات الإسرائيلية الأميركية.

وردّت إسرائيل بحملة واسعة من الغارات الجوية واجتياح بري لجنوب لبنان تسبّبت بمقتل أكثر من 4100 شخص وبنزوح أكثر من مليون شخص، بحسب السلطات اللبنانية.

بور/دص/كام