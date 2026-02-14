روبيو يدعو في ميونيخ إلى “تجديد” النظام العالمي جنبا إلى جنب مع أوروبا “قوية”

afp_tickers

5دقائق

دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السبت في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن إلى أوروبا “قوية”، داعيا الأوروبيين للانضمام إلى الولايات المتحدة في سعيها لـ”تجديد” النظام العالمي.

وبعد يوم على دعوة الأوروبيين واشنطن إلى إصلاح العلاقة بين ضفتي الأطلسي، أكد روبيو”لا نسعى إلى الانفصال، بل إلى تحفيز صداقة قديمة وتجديد أعظم حضارة في تاريخ البشرية”، مؤكدا أن “ما نريده هو تحالف متجدّد القوّة”.

وقال روبيو إن الولايات المتحدة وأوروبا “قدرهما أن تكونا معا”، مؤكدا “نريد أن تكون أوروبا قوية”.

وقال إن بلاده تريد في عهد ترامب أن تقود “التجديد والترميم” العالميين، وهي “مدفوعة برؤية لمستقبل فخور وذي سيادة وحيوية تضاهيان ماضي حضارتنا”.

وأضاف “بينما نحن مستعدون، إذا لزم الأمر، للقيام بذلك بمفردنا، فإننا نفضل ونأمل أن نفعل ذلك معكم، أصدقائنا هنا في أوروبا”.

ويواظب ترامب منذ عودته الى البيت الابيض على استهداف الأوروبيين وانتقاد سياساتهم في مجال الهجرة معتبرا أنهم يواجهون خطر “محو حضاري”.

– تبدل في النبرة –

وشكل خطاب روبيو الذي كان مرتقبا للغاية في المؤتمر الأمني، نقيضا مع خطاب نائب الرئيس الاميركي جاي دي فانس قبل عام في المناسبة نفسها والذي انطوى على انتقادات شديدة لأوروبا.

لكن وزير الخارجية استعاد العناوين الرئيسية لسياسة ترامب، فحذر من أن “الهجرة الجماعية” تطرح “أزمة تغيّر وجه المجتمعات عبر الغرب وتزعزع استقرارها”.

وتابع “نريد حلفاء يفتخرون بثقافتهم وإرثهم، يدركون أننا ورثة الحضارة ذاتها العظيمة والنبيلة، ومستعدون وقادرون معنا للدفاع عنها”.

وأكد “إن تحركنا معا بهذا الاتجاه، فلن نساعد فقط في استعادة سياسة خارجية منطقية، بل سيعيد لنا ذلك حسّا واضحا بأنفسنا، وسيرمم مكانتنا في العالم. وبذلك، سيدحض ويردع قوى المحو الحضاري التي تهدد اليوم أميركا وأوروبا على السواء”.

كما كرر موقف إدارته بأن الأمم المتحدة لم تلعب “عمليا أي دور” في تسوية النزاعات في العالم، داعيا إلى إصلاح المؤسسات الدولية.

وقال روبيو إن “الأمم المتحدة ما زال لديها إمكانات كبرى لتكون أداة للخير في العالم” مضيفا “لكن لا يمكننا التغاضي عن أنها اليوم لا أجوبة لديها بشأن المسائل الأكثر إلحاحا المطروحة علينا، ولم تلعب عمليا أي دور. لم يكن بوسعها إيجاد تسوية للحرب في غزة”.

– “أوروبا مستقلة” –

وبعد كلمة روبيو، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى أوروبا “مستقلة” و”قوية”، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

وقالت إن على أوروبا “تحمل مسؤولياتها” ولا سيما باستخدام “بند الدفاع المشترك” الذي ينص على التزام جماعي بين دول الاتحاد الأوروبي بالدفاع بعضها عن البعض في حال التعرض لهجوم.

تلاها إلى المنبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فدعا إلى زيادة مشاركة بريطانيا في سياسة الدفاع الأوروبية.

وقال “يجب أن نكون قادرين على ردع العدوان، وإذا اقتضى الأمر، نعم، أن نكون مستعدين للقتال” مضيفا “دعونا نضاعف قوانا ونبني قاعدة صناعية مشتركة عبر أوروبا، قادرة على تعزيز إنتاجنا الدفاعي”.

ويلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة في وقت لاحق السبت، تلقى ترقبا كبيرا.

وقال روبيو السبت “لا نعلم إن كان الروس جديين في نيتهم إنهاء الحرب”، في وقت تواصل واشنطن ضغوطها للتوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين.

بور/دص/ب ق