روبيو يرحب بقرار تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات على إيران

1دقيقة

واشنطن (رويترز) – رحّب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الخميس بقرار مجموعة الترويكا الأوروبية بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات على إيران، مضيفا أن الدول الثلاث قد قدمت دليلا واضحا على “عدم وفاء” طهران بالتزاماتها النووية.

وأكد روبيو في بيانه أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتفاعل المباشر مع إيران “للتوصل إلى حل سلمي ودائم للقضية النووية الإيرانية”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية)