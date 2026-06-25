روبيو يزور البحرين سعيا لحشد دعم خليجي لاتفاق إيران

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من جرام سلاتري

المنامة 25 يونيو حزيران (رويترز) – يجتمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع مسؤولين بحرينيين اليوم الخميس في المحطة الأخيرة من جولته في الشرق الأوسط، حيث يسعى إلى إقناع الحلفاء العرب في الخليج بجدوى الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه إدارة الرئيس دونالد ترامب مع إيران.

ويقر روبيو بحساسية مهمته في الترويج للاتفاق أمام قادة دول الخليج العربية الذين يخشون من أن تؤدي التنازلات المفرطة إلى زيادة قوة طهران وإعادة تشكيل التوازن الأمني وتدفقات النفط من المنطقة.

ووصل روبيو مساء أمس الأربعاء إلى العاصمة البحرينية المنامة، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية. ومن المقرر أن يعقد اجتماعا مع مجلس التعاون الخليجي الذي يضم أيضا السعودية وقطر وعُمان والإمارات والكويت.

وفي محطتيه السابقتين في الإمارات والكويت، سعى روبيو إلى طمأنة المسؤولين بأن الاتفاق المقترح لا يصب بشكل مفرط في صالح إيران التي قصفت عدة دول خليجية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها.

وقال للصحفيين في الكويت “لن نفعل أي شيء يقوض أمن حلفائنا”.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بأن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية “لأجل غير مسمى”، في حين أكدت طهران أنها لم تقدم أي تنازلات من هذا القبيل خلال المفاوضات، مما أثار تساؤلات حول جدوى اتفاق السلام الهش بين الطرفين.

وقدم البلدان، اللذان اختتما الجولة الأولى من مفاوضاتهما في سويسرا يوم الاثنين، تفسيرات متضاربة بشأن الحوافز المالية لإيران، والسيطرة على مضيق هرمز، والحرب التي تشنها إسرائيل في لبنان.

ودول مجلس التعاون الخليجي الست من الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة. وقدمت جميعها بطريقة أو بأخرى نوعا من الدعم اللوجستي لواشنطن خلال الحرب وتعرضت نتيجة لذلك لضربات جوية إيرانية.

وتشكل دول المجلس معا العمود الفقري للبنية الأمنية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وأي دولة تعيد النظر في علاقتها الأمنية مع الولايات المتحدة ربما يكون لها تأثير كبير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في المنطقة.

ولا يتضمن الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران أي قيود على الصواريخ الباليستية الإيرانية، لكنه يقترح إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار، بالإضافة إلى بنود من شأنها توسيع نفوذ طهران الإقليمي وسيطرتها على ممرات شحن النفط الحيوية.

وقال روبيو إنه لن يطلب من الحلفاء الإقليميين المساهمة في أي صندوق لإعادة الإعمار خلال الزيارة، حتى وإن كانت مذكرة التفاهم مع إيران تشير إلى أن دول المنطقة ستتحمل، على الأقل جزئيا، مسؤولية تغطية التكاليف.

ويشعر بعض حلفاء الولايات المتحدة في الخليج بخيبة أمل إزاء الاتفاق المؤقت الذي ربما يفتح الباب أمام تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وهي دولة ذات أغلبية شيعية تعتبرها معظم دول مجلس التعاون الخليجي التي يقودها السنة عدوها الرئيسي.

والبحرين مملكة ذات أغلبية شيعية وتحكمها أسرة سنية. وهناك مخاوف من أن تعمل إيران، إذا تم رفع العقوبات عنها وتحسَن وضعها الاقتصادي، على إثارة الاضطرابات بالبلاد.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )