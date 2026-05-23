روبيو يزور الهند لطي صفحة توتر العلاقات ويدعو مودي للبيت الأبيض

دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السبت أثناء زيارته للهند رئيس الوزراء ناريندرا مودي لزيارة البيت الأبيض، في خطوة تعكس، نظريا على الأقل، طي صفحة توتر بين البلدين، بموازاة تحسّن العلاقات بين واشنطن وبكين.

فبعد أسبوع على مرافقته الرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيارة دولة لبكين، توجّه روبيو إلى نيودلهي حيث عقد لقاء مع مودي استمر أكثر من ساعة، ودعاه إلى زيارة البيت الأبيض قريبا.

وقال روبيو خلال مأدبة عشاء لرواد الأعمال والسياسيين في مقرّ إقامة السفير الأميركي إن “أقدم ديموقراطية في العالم في الولايات المتحدة، وأكبر ديموقراطية في العالم هنا في الهند، هما شريكان طبيعيان راهنا ومستقبلا”.

وأورد مودي أنه ناقش مع روبيو قضايا تتّصل بالسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وجاء في منشور له على منصة للتواصل الاجتماعي “ستواصل الهند والولايات المتحدة تعزيز تعاونهما الوثيق لما فيه خير العالم”.

ولدى تدشينه المقر الجديد للسفارة الأميركية، قال روبيو إن العلاقات بين الولايات المتحدة والهند تشكل “مدماكا في النهج الذي نتّبعه حيال منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

مدى عقود، بقيت اعتيادية هذه التصريحات الودية المتبادلة بين الولايات المتحدة والهند.

لكن ترامب غيّر النهج المتّبع في السياسة الخارجية الأميركية، وقد سُجّل تباعد في العام الماضي بين الولايات المتحدة والهند التي يتجنّب قادتها الإطراء الشخصي المفرط الذي يحبّذ الرئيس الأميركي تلقيّه من حلفائه.

في العام الماضي، فرض ترامب رسوما جمركية باهظة على الهند، خُفّضت لاحقا، فيما جاء هامشيا التطرّق إلى الهند في استراتيجية إدارته للأمن القومي.

وفي بكين، تطرّق ترامب إلى تحالف أميركي-صيني، ما أثار حفيظة حلفاء لواشنطن يخشون استبعادهم من تفاهمات بين القوتين العظميين قد تتعارض مع مصالحهم.

– “قلق بشأن التأشيرات” –

تبدي نيودلهي قلقا حيال تشدّد سياسات ترامب في ملف الهجرة، وتقييد إدارته منح التأشيرات لعاملين في قطاع التكنولوجيا.

والجمعة، أعلنت إدارة ترامب أنه سيتعين على غالبية الأجانب الساعين للحصول على الـ”غرين كارد” (Green Card) التي تمنح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، أن يتقدّموا بطلباتهم في بلدانهم.

يعني ذلك أن هؤلاء وإن كانوا يتواجدون بصورة شرعية في الولايات المتحدة، سيتعين عليهم المغادرة لتقديم الطلب، مع ما قد ينطوي عليه ذلك من تشتيت لعائلات مهاجرة.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة “إن دي تي في” الإخبارية الهندية في نيودلهي، قال روبيو إن هذه الخطوة ترمي إلى معالجة “أزمة هجرة” عالمية وليست موجّهة “ضد الهند” تحديدا.

لكنه أقرّ بأنها “ستسبب بعض الإزعاج”.

– البداية مع الراهبات –

بدأ روبيو، وهو كاثوليكي متدين، زيارته الأولى للهند والتي تستمر أربعة أيام، في مدينة كلكتا (شرق) حيث توجه واضعا إكليلا من الزهور حول عنقه، إلى مقر جمعية مرسلات المحبة التابعة للأم تيريزا، وصلى عند قبر الراهبة.

وقالت الراهبة ماري خوان من جمعية مرسلات المحبة للصحافيين بعد زيارته التي استغرقت ساعة ونصف ساعة “تحدّث روبيو عن مساعدة المشردين والمصابين بأمراض فتاكة الذين أصبحوا في مراحل نهائية وكذلك المصابين بالجذام”.

وتابعت “كان سعيدا بأداء الصلاة، ونحن أيضا كنا سعداء بمجيئه”.

في حين من النادر ما يثير ترامب قضايا حقوق الإنسان، أعرب بعض من كوادر قاعدته عن مخاوف بشأن معاملة المسيحيين في ظل حكم مودي القومي الهندوسي، ما أعطى دلالة رمزية لاختيار روبيو لهذه المحطة الأولى.

وتتحدث منظمات حقوقية عن تزايد الهجمات ضد الأقلية المسيحية في أنحاء الهند، بما في ذلك أعمال تخريب للكنائس، وذلك منذ وصول مودي إلى السلطة في العام 2014.

وتنفي الحكومة الهندية صحة هذه الادعاءات وتصفها بأنها مبالغ فيها وذات دوافع سياسية.

وقبل مغادرته الثلاثاء سيشارك الوزير الأميركي في اجتماع لوزراء خارجية تحالف “كواد” الأمني الرباعي الذي يضم إلى الولايات المتحدة كلا من الهند وأستراليا واليابان ويهدف من بين أمور أخرى إلى مواجهة النفوذ الصيني في المحيط الهندي.

وتعتبر بكين أن هذه المجموعة تحاول تطويقها، وانتقدت في الماضي مشاركة الهند فيها.

أعادت حرب إيران إلى الساحة الدبلوماسية، باكستان، الخصم التقليدي للهند، وقد أصبحت إسلام آباد الوسيط الرئيسي بين واشنطن وطهران.

وكانت الولايات المتحدة شريكا لباكستان في حقبة الحرب الباردة، لكنها أعطت الأولوية تدريجا لعلاقاتها مع الهند، على خلفية استيائها من دور إسلام آباد في أفغانستان.

وأعرب ترامب عن سرور كبير بعدما قالت باكستان إنه يستحق جائزة نوبل للسلام بسبب جهوده الدبلوماسية في وضع حد لحربها القصيرة الأمد مع الهند العام الماضي.

وأثار مودي استياء ترامب عندما قلّل من دوره في الوساطة مع باكستان خلال حرب العام الماضي والتي اندلعت عقب هجوم أودى بمدنيين هندوس في كشمير.

