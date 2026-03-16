روبيو يطالب بضغوط على الحلفاء لتصنيف الحرس الثوري وحزب الله منظمتين إرهابيتين

من حميرة باموق

واشنطن 16 مارس آذار (رويترز) – أظهرت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها رويترز أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت اليوم الاثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين في الخارج حث الحلفاء على تصنيف الحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية منظمتين إرهابيتين، مشيرة إلى ارتفاع خطر التعرض للهجمات.

وأرسلت هذه التوجيهات، وهي بتاريخ 16 مارس آذار وموقعة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جميع مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية في جميع أنحاء العالم. وتطلب من الدبلوماسيين الأمريكيين إيصال الرسالة إلى نظرائهم “على أعلى مستوى مناسب” وفي موعد أقصاه 20 مارس آذار، مضيفة أن جهود الحث على إدراج الجماعتين على القائمة السوداء يجب أن تتم بالتنسيق مع النظراء الإسرائيليين.

وتحاول إدارة ترامب حشد الحلفاء المترددين – الذين لم يتم إبلاغ الكثير منهم قبل شن الحرب الجوية الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت قبل أسبوعين – لدعم عمليتها العسكرية.

وفي إحدى المؤشرات على الصعوبات التي تواجه هذه الجهود، قال عدد من حلفاء الولايات المتحدة اليوم الاثنين إنهم لا يخططون في الوقت الحالي لإرسال سفن لمساعدة واشنطن في فتح مضيق هرمز، رافضين بذلك نداء ترامب لإبقاء هذا الممر المائي الحيوي لشحن النفط مفتوحا.

وجاء في إحدى نقاط النقاش الواردة في البرقية “مع ارتفاع خطر هجمات إيران وشركائها ووكلائها، يجب على جميع الحكومات التحرك بسرعة لتقليص قدرات إيران والجماعات الإرهابية المتحالفة معها على مهاجمة دولنا ومواطنينا”.

الحرس الثوري الإيراني هو قوة عسكرية نخبوية تهدف إلى حماية حكم رجال الدين في إيران. ويسيطر على أجزاء كبيرة من الاقتصاد الإيراني. وصنفت الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى بالفعل كلا من الحرس الثوري وجماعة حزب منظمتين إرهابيتين.

ولا تقدم البرقية تفاصيل عن المخاطر المتزايدة، لكنها تضرب أمثلة على كيفية مهاجمة طهران لجيرانها في الشرق الأوسط وتحث على اتخاذ إجراءات مشتركة.

وجاء في البرقية “تقييمنا هو أن النظام الإيراني أكثر حساسية تجاه الإجراءات الجماعية مقارنة بالإجراءات الأحادية، وأن احتمال أن يجبر الضغط المشترك النظام على تغيير نهجه أكبر مقارنة بالإجراءات الأحادية وحدها”.

وتقول البرقية إن هذا التصنيف من شأنه أن يزيد الضغط على الجمهورية الإسلامية ويحد من قدرتها على “رعاية الأنشطة الإرهابية” في أنحاء العالم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية “يركز الرئيس ترامب على تحقيق السلام في الشرق الأوسط”.

وأضاف “الحرس الثوري الإيراني وحزب الله والوكلاء الآخرون المدعومون من إيران يزعزعون استقرار الحكومات ويقوضون السلام الإقليمي”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)