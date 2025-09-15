The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

روبيو يعد إسرائيل بأن واشنطن ستواصل ممارسة “أقصى الضغوط” على إيران

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

وعد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إسرائيل الاثنين بأن واشنطن ستواصل ممارسة “أقصى الضغوط” على إيران لمنعها من تطوير سلاح نووي، بعد الحرب التي شنتها الدولة العبرية على الجمهورية الإسلامية في حزيران/يونيو الماضي. 

وقال روبيو للصحافيين خلال مؤتمر جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس “إيران نووية تحكمها شخصية شيعية متشددة وتمتلك ليس فقط أسلحة نووية محتملة، بل الصواريخ التي يمكنها إيصال تلك الأسلحة إلى أماكن بعيدة، هو خطر غير مقبول، ليس فقط لإسرائيل أو الولايات المتحدة، بل للعالم بأسره”. 

وأضاف “الرئيس (دونالد ترامب) مستمر في حملة الضغوط القصوى”. مؤكدا أن واشنطن “ستواصل ممارسة أقصى الضغوط الاقتصادية على إيران حتى تغير سياستها”. 

ولطالما حذر نتانياهو من التهديدات الإيرانية. وشنت بلاده في حزيران/يونيو حربا استهدفت خلالها القوات الإسرائيلية مواقع نووية وعسكرية وسكانية إيرانية وقتلت علماء نوويين. 

حدث ذلك في الوقت الذي كانت تُجرى فيه مفاوضات أميركية مع إيران وهو ما لم يمنع واشنطن من ضرب مواقع نووية إيرانية. 

وقال نتانياهو “قرار الرئيس ترامب باستهداف المنشآت النووية الإيرانية لم يكن مجرد خطوة عسكرية حكيمة … بل كان أيضا رسالة إلى العالم بأسره بأن الولايات المتحدة تعمل على الدفاع عن مصالحها وحلفائها، وليس لدى أميركا حليف أفضل من إسرائيل”.

قتل خلال الحرب الدامية بين الجانبين والتي استمرت 12 يوما أكثر من 1000 شخص في إيران، فيما قُتل في إسرائيل 28 شخصا وفقا لمصادر رسمية لدى الجانبين. 

جلب/ها/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
60 إعجاب
70 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
36 إعجاب
27 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية