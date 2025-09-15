روبيو يعد بدعم أميركي راسخ لإسرائيل لتحقيق أهدافها في غزة

8دقائق

تعهد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الإثنين بمواصلة الدعم الأميركي الراسخ لإسرائيل لتحقيق أهدافها في غزة داعيا إلى القضاء على حركة حماس التي تخوض الدولة العبرية حربا ضدها في القطاع المدمر منذ قرابة العامين.

وقال روبيو للصحافيين خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو “شعب غزة يستحق مستقبلا أفضل، لكن هذا المستقبل لا يمكن أن يبدأ حتى يتم القضاء على حماس”. وأضاف “يمكنكم الاعتماد على دعمنا والتزامنا الثابتين لتحقيق ذلك”.

وصف نتانياهو زيارة روبيو بأنها “رسالة واضحة” تؤكد وقوف الولايات المتحدة مع إسرائيل، مشيدا بالرئيس دونالد ترامب الذي قال إنه “أعظم صديق حظيت به إسرائيل على الإطلاق” في البيت الأبيض.

وانتقد روبيو خطط بعض الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية، قائلا إنها “خطوات في الغالب رمزية… التأثير الوحيد الذي تحدثه فعليا هو أنها تجعل حماس أكثر جرأة”.

صرح روبيو سابقا أنه سيبحث مع نتانياهو الخطط العسكرية الإسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة، أكبر المراكز الحضرية في القطاع المدمر، إضافة إلى حديث حكومته عن ضم أجزاء من الضفة الغربية لإجهاض فرص قيام دولة فلسطينية.

وأكد روبيو أن ترامب يريد لحرب غزة “أن تنتهي” بإعادة الرهائن الذين خُطفوا في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وإنهاء التهديد الذي تمثله حركة حماس.

إلا أن مسار المباحثات اتخذ منعطفا سلبيا بعد أن بوغتت إدارة ترامب على ما يبدو الأسبوع الماضي بالهجوم الإسرائيلي على قطر التي تضم أكبر قاعدة جوية أميركية في المنطقة والذي كان الهدف منه اغتيال قادة الصف الأول في حركة حماس المجتمعين لمناقشة مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في القطاع.

وقال نتانياهو الاثنين “لقد بعثنا برسالة للإرهابيين: يمكنكم الهروب لكن لا يمكنكم الاختباء … الغارة لم تفشل، بل كان لها رسالة مركزية واحدة”.

– “نزوح قسري تحت القصف” –

أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة الاثنين عن مقتل 25 شخصا، جميعهم تقريبا في مدينة غزة، بحسب المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس إن “الاحتلال الإسرائيلي يُجبر السكان.. على النزوح القسري تحت القصف ويدفعهم نحو معسكرات تركيز مكتظة في منطقة المواصي (التي) تفتقر لمقومات الحياة الأساسية من مياه وغذاء وخدمات صحية وتنتشر فيها الأمراض بشكل خطير”.

وتحول القيود المفروضة على وسائل الإعلام في غزة والصعوبات في الوصول إلى العديد من المناطق من دون تمكّن وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من الأرقام والتفاصيل التي يعلنها الدفاع المدني في غزة أو الجيش الإسرائيلي.

أشعل هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 فتيل الحرب على إسرائيل بعد أن أسفر عن مقتل 1,219 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب إحصاء وكالة الصحافة الفرنسية للأرقام الرسمية.

وقد أودت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بحياة ما لا يقل عن 64,905 شخصا، معظمهم أيضا من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

– “العاصمة الأبدية” –

ترامب الذي يعد من أشد المدافعين عن نتانياهو، جدّد الأحد إبداء دعمه لقطر التي سعت جاهدة إلى تعزيز علاقاتها مع الرئيس الأميركي، حتى إنها أهدته طائرة فاخرة.

وقال ترامب للصحافيين “قطر حليف رائع جدا. لذا على اسرائيل والآخرين أن يكونوا حذرين. عندما نهاجم الناس، علينا أن نتوخى الحذر”.

من جهته، أشار نتانياهو خلال أدائه الصلاة برفقة روبيو أمام الحائط الغربي في القدس الأحد إلى أن التحالف مع الولايات المتحدة لم يكن يوما أقوى مما هو عليه الآن.

ومع أن ترامب أعرب عن امتعاضه بسبب الضربة غير المسبوقة التي شنتها اسرائيل في 9 أيلول/سبتمبر على الدوحة، وتأكيد روبيو السبت قبل توجهه إلى إسرائيل أن ترامب “ليس سعيدا” بالضربة، إلا أن الوزير أوضح أن هذا الاختلاف “لن يغير طبيعة علاقتنا بالإسرائيليين”.

خلافا للقوى الأوروبية، أحجمت الولايات المتحدة عن ممارسة ضغوط على إسرائيل لإنهاء الحرب والحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية المستفحلة أصلا في القطاع المحاصر الذي تحول إلى أنقاض.

بعد صلاته عند الحائط الغربي (حائط البراق)، أقدس موقع يمكن لليهود الصلاة فيه، نشر روبيو، وهو كاثوليكي متدين، أن زيارته تعكس إيمانه بأن القدس هي “العاصمة الأبدية” لإسرائيل.

حتى الولاية الأولى لترامب، كانت الإدارات الأميركية تتجنب إطلاق مثل هذه التصريحات العلنية المؤيدة لسيادة إسرائيل على القدس التي تحتل شطرها الشرقي، إذ حاولت الولايات المتحدة تاريخيا إظهار الحياد بشأن وضع الموقع المقدس الذي يشمل أيضا المسجد الأقصى، وهو من أهم المقدسات الإسلامية.

واتّخذ ترامب خطوة تاريخية بنقل السفارة الأميركية إلى القدس خلال ولايته السابقة، في قرار ناقض الإجماع الدولي بعدم الاعتراف بالقدس كاملة عاصمة لإسرائيل.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس في بيان أن زيارة روبيو للحائط الغربي الذي هو “جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك؛ اعتداء صارخ على قدسية المسجد” الواقع أعلاه “وانتهاك سافر للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة”.

– نفق مثير للجدل –

ومن المقرر أن يحضر روبيو الاثنين حفل تدشين نفق مخصص للزوار يمر أسفل حي سلوان الفلسطيني وصولا إلى مواقع يهودية قريبة من المسجد الأقصى.

وقد أثار المشروع مخاوف بين السكان الفلسطينيين من أن يؤدي إلى التضييق عليهم وربما تعريض الأسس الهيكلية لمنازلهم للخطر.

وقال فخري أبو دياب (63 عاما)، وهو متحدث باسم سكان الحيّ الفلسطيني الملاصق للمسجد الأقصى وأسوار البلدة القديمة، إن “الأحرى بروبيو أن يأتي ليرى المنازل – ومنها منزله – التي هدمتها إسرائيل” فيما يعتبره الفلسطينيون حملة ممنهجة لطمس وجودهم في المدينة المقدسة.

وأضاف “بدلا من الوقوف إلى جانب القانون الدولي، تسير الولايات المتحدة في طريق المتطرفين واليمين المتشدد وتتجاهل تاريخنا”.

ردا على سؤال بشأن الزيارة، قلّل روبيو من أبعادها السياسية وقال السبت “إنه أحد أهم المواقع الأثرية في العالم”، إلا أن الفلسطينيين وأطرافا حقوقية ودولية يعارضون هذه المواقف لأنها تضفي طابعا شرعيا على المزاعم الإسرائيلية في السيادة على القدس الشرقية التي ضمتها بعد احتلالها عام 1967.

