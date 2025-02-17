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روبيو يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (الخارجية الأميركية)

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التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي وصل الاثنين إلى الرياض، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب ما قال مسؤول في الخارجية الأميركية.

وبدأ الاجتماع قبيل الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وفق المسؤول نفسه.

ومصحوبا من مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، من المتوقع أن يتطرق روبيو في الاجتماع خصوصا إلى الوضع في قطاع غزة بعد مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعي إلى تهجير سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة.

وكان روبيو وصل صباح الإثنين إلى السعودية في ثاني محطات جولته الأولى في الشرق الأوسط آتيا من إسرائيل، حيث أكد دعم الولايات المتحدة الثابت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ما يمنحه تفويضا مطلقا في قطاع غزة.

والتقى روبيو في وقت سابق نظيره السعودي فيصل بن فرحان، ولم يدل المسؤولان بأي تصريحات.

لب/ع ش/ب ق

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