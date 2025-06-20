روبيو يناقش مع شركاء رئيسيين حرب إسرائيل وإيران

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من كانيشكا سينغ

واشنطن (رويترز) – اجتمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيره البريطاني ديفيد لامي يوم الخميس وأجرى اتصالات منفصلة مع وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني لمناقشة الحرب بين إسرائيل حليفة الولايات المتحدة وخصمها الإقليمي إيران.

وقالت الخارجية الأمريكية إن روبيو ووزراء الخارجية اتفقوا على أن “إيران ينبغي ألا تطور أو تمتلك سلاحا نوويا أبدا”.

وأكد لامي الحديث نفسه على منصة إكس وقال إن الوضع في الشرق الأوسط “لا يزال محفوفا بالمخاطر” وإن “هناك فرصة سانحة الآن خلال الأسبوعين المقبلين للتوصل إلى حل دبلوماسي”.

أذكت الحرب الجوية بين إيران وإسرائيل، والتي بدأت في 13 يونيو حزيران عندما قصفت إسرائيل أهدافا إيرانية، المخاوف في المنطقة المتوترة بالفعل منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال البيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين موقفه من المشاركة في الحرب.

وقالت إسرائيل، وهي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يُعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك أسلحة نووية، إنها هاجمت إيران لمنعها من تطوير أسلحة نووية. وردت إيران، التي تقول إن برنامجها النووي سلمي، بضربات على إسرائيل.

وإيران طرف في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بينما إسرائيل ليست كذلك.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان إن الهجمات الجوية الإسرائيلية قتلت 639 شخصا في إيران. وتقول إسرائيل إن 20 مدنيا على الأقل لقوا حتفهم في الهجمات الإيرانية.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في جنيف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة في محاولة لاحتواء الصراع.