روبيو يندد بـ”هستيريا” بشأن الناتو ويؤكد أن واشنطن “ستبقى” في الحلف

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ندد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس بـ”هستيريا” التشكيك في التزام الرئيس دونالد ترامب بحلف شمال الأطلسي، داعيا دول الناتو الى التزام زيادة إنفاقها الدفاعي الى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال روبيو للصحافيين قبيل اجتماعه الأول مع نظرائه من دول الحلف في بروكسل “الرئيس ترامب قال بوضوح إنه يدعم الناتو. نحن سنبقى في الناتو”، منددا بـ”هستيريا” تعيشها شريحة من العالم والصحافة الأميركية بشأن هذه القضية.

وأضاف أن واشنطن تتوقع من دول الحلف أن تزيد من إنفاقها الدفاعي بشكل كبير ليصل إلى ما نسبته 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.

شكك ترامب مرارا في استدامة الدعم الأميركي لحلف شمال الأطلسي، وكرر أن واشنطن تؤمّن مظلة أمنية منذ سنوات دون أي تعويض من الأوروبيين.

وهذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية الأميركي إلى مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل والثانية إلى أوروبا بعد مشاركته في منتصف شباط/فبراير في مؤتمر ميونيخ للأمن.

تأتي الزيارة مع تصاعد التوترات عبر الأطلسي، في ظل الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب والتقارب بين واشنطن وموسكو الذي يثير قلق حلفاء كييف الأوروبيين.

وأضاف روبيو “الولايات المتحدة نشطة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) كما لم تكن يوما. جزء من الهستيريا والمبالغة التي أراها في وسائل الإعلام العالمية وفي بعض وسائل الإعلام المحلية في الولايات المتحدة حول الناتو غير مبرر”.

وتابع “لكننا نريد أن يصبح الناتو أقوى. نريد أن يكون الناتو أكثر استدامة. والسبيل الوحيد ليصبح الناتو أقوى وأكثر استدامة هو أن يكون لدى شركائنا (…) قدرات أكبر”.

وقال “أفهم أن هناك اعتبارات سياسية داخلية. فبعد عقود من بناء شبكات أمان اجتماعية واسعة النطاق، قد لا يرغب البعض في أن يحرموا منها والاستثمار أكثر في الأمن القومي، لكن أحداث السنوات الأخيرة واسعة النطاق”، مشيرا إلى الحرب في أوروبا.

وشدد روبيو “لذلك نريد أن نغادر من هنا ونحن نعلم أننا على الطريق الصحيح، طريق واقعي، حيث يتعين على كل عضو الالتزام والوفاء بوعده بالوصول إلى 5% من الإنفاق (الدفاعي)، بما في ذلك الولايات المتحدة، والتي سيتعين عليها زيادة نسبتها”.

ومن المتوقع أن يهيمن هذا الموضوع على قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة في حزيران/يونيو في لاهاي بهولندا.

ديل/كام-ح س