روبيو ينفي أن يكون استوحى بزته الرياضية من لباس مادورو وقت اعتقاله

نفى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي صُوّر هذا الأسبوع ببزة رياضية شبيهة بتلك التي كان يرتديها نيكولاس مادورو وقت اعتقاله في مطلع كانون الثاني/يناير أن يكون استوحى أسلوب لبسه من الرئيس الفنزويلي المخلوع.

ولقيت صورة وزير الخارجية بلباس رياضي رمادي خلال الرحلة بالطائرة إلى بكين مع الرئيس الأميركي ضجّة كبيرة، خصوصا بعدما نشرتها الخدمة الإعلامية في البيت الأبيض مع التعليق أنها بدلة “فنزويلا”.

وفي 3 كانون الثاني/يناير، صُوّر نيكولاس مادورو بعد قيام القوّات الأميركية باعتقاله من مقرّه في كراكاس مكبّل اليدين وهو يرتدي البدلة الرياضية عينها.

وفي مقابلة بُثّت مساء الخميس في الولايات المتحدة على قناة “ان بي سي”، نفى ماركو روبيو أن يكون استلهم لباسه من الرئيس الفنزويلي المخلوع.

وهو قال من بكين خلال برنامج نايتلي نيوز “هل تعرفون حتّى أنه هو من قلّدني لأنني كنت أمتلكها قبله؟”.

واستطرد “في الواقع، إنها مجرّد بزة رياضية مريحة” لرحلة طويلة بالطائرة، مؤكّدا “ما من رسالة من ورائها. ولم أكن حتّى أدرك أنه تمّ تصويري”.

ويعدّ روبيو من كبار مهندسي اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق في عملية خاطفة في 3 كانون الثاني/يناير.

ويقبع مادورو الذي نقل إلى الولايات المتحدة في سجن في نيويورك حيث يحاكم على خلفية تهم بالاتجار بالمخدرات وجّهها القضاء الأميركي له وهو ينفيها نفيا قاطعا.

