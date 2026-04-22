روته يؤكد من أنقرة أنّ الناتو سيقوم “بما يلزم” للدفاع عن تركيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الأربعاء في أنقرة، أن الحلف “سيقوم دائما بما يلزم للدفاع عن تركيا”، الدولة العضو التي استُهدفت بأربعة صواريخ إيرانية خلال الشهر الماضي.

وقال روته إنّ “إيران تبث الرعب والفوضى، ويظهر تأثير ذلك بشكل كبير في تركيا. خلال الأسابيع الأخيرة، نجح الناتو في اعتراض أربعة صواريخ باليستية إيرانية كانت متجهة نحو تركيا”.

وتابع روته الذي من المقرر أن تعقد دوله الأعضاء الـ32 قمة مطلع تموز/يوليو في العاصمة التركية إنّ “الناتو على أهبة الاستعداد لمثل هذه التهديدات، وسيفعل دائما كل ما يلزم للدفاع عن تركيا وكل الدول الأعضاء”.

وأشاد روته خلال زيارته مقر شركة “أسيلسان” للصناعات الدفاعية التركية، بـ”الثورة التي يشهدها قطاع الدفاع التركي”.

وقال روته الذي سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، في ظل “الأخطار الجسيمة” التي تواجه دول حلف شمال الأطلسي “علينا مواصلة هذا النهج، والإنتاج والابتكار بوتيرة أسرع”.

وأضاف “إن أنظمة الدفاع الجوي، والمسيّرات، والذخائر، والرادارات، والقدرات الفضائية… هي ما سيحمينا. أنتم تبتكرون تقنيات متطورة في هذا البلد (…) وتُتقنون قدرات كثيرة، وهذا ما نحتاجه”.

