روته يعلن من أنقرة عن عقود لتعزيز القدرات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي

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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، خلال اليوم الأول من قمة الحلف المنعقدة في أنقرة، عن إبرام عقود لتعزيز القدرات الدفاعية للحلف، بما في ذلك عقد مع مجموعة إيرباص.

وقال روته أمام مجموعة من الصناعيين ومسؤولي الناتو، إنّه ستتم إضافة طائرة إيرباص عاشرة من طراز A330 MRTT إلى أسطول الحلف متعدد الجنسيات المكوّن من طائرات التزوّد بالوقود والنقل الجوي.

وطائرة إيرباص A330 MRTT (طائرة نقل وتزويد بالوقود متعددة المهام) هي طائرة نقل عسكرية وطائرة تزويد بالوقود.

وبحسب روته، فإنّه مع ضم هذه الطائرة، يقترب حلف شمال الأطلسي من تحقيق هدفه المتمثل في امتلاك أسطول مكوّن من 12 طائرة.

وأعلنت عدة دول أعضاء في الحلف عن مشروع متعدد الجنسيات يشمل طائرة إيرباص A440، وهي طائرة نقل متعددة الأغراض.

وقال الأمين العام للحلف إنّ “الأمر يتعلق بقدرة نقل جوي استراتيجية عالمية المستوى. ستوفر طائرات A330 MRTT وA400M للحف أسطولين متعددي الجنسيات عاليي الأداء”.

كذلك، أعلن روته عن إبرام عقد رئيسي آخر يشمل شركة “ساب” السويدية، بهدف إظهار التزام الحلفاء الأوروبيين بتطوير قدراتهم الدفاعية، بناء على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن المتوقع وصول ترامب الثلاثاء إلى العاصمة التركية للمشاركة في القمة الأربعاء.

وأعلن حلف شمال الأطلسي في نهاية العام 2023 عن نيته استبدال أسطوله من طائرات استطلاع “أواكس” التي تصنّعها شركة بوينغ الأميركية. وتشمل الصفقة عشر طائرات من طراز “غلوبال آي” (Global Eye) بقيمة لم يفصح عنها.

اوب/ناش/جك