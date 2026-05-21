روته ينتقد عدم إنفاق دول في الناتو “ما يكفي” لدعم أوكرانيا

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته الخميس أن العديد من أعضاء الحلف لا يساهمون بأموال كافية لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي.

وصرّح روته للصحافيين في مدينة هيلسينغبورغ السويدية قبيل اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف، إن “المساعدات المقدمة لأوكرانيا لا تُوزع بالتساوي داخل الناتو حاليا”.

وأضاف أن “هناك عدد محدود من الدول، من بينها السويد التي تبذل جهودا تفوق حجمها بكثير في ما يتعلق بدعم أوكرانيا، ودول أخرى مثل كندا وألمانيا وهولندا والدنمارك والنروج، بالإضافة إلى عدد قليل من الدول الأخرى”.

وأردف روته “لكن هناك أيضا الكثير من (الدول) لا تنفق ما يكفي عندما يتعلق الأمر بدعم أوكرانيا”.

