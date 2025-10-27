The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

روسا تعلن اعتراض 193 مسيرة أوكرانية خلال الليل

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح الإثنين اعتراض 193 مسيرة أوكرانية ليل الأحد الإثنين، فيما أفادت سلطات محلية بسقوط قتيل في الهجوم.

وأفاد حاكم منطقة بريانسك المحاذية لأوكرانيا ألكسندر بوغوماز صباح الإثنين عبر تلغرام، عن مقتل سائق حافلة صغيرة وإصابة خمسة من الركاب بجروح في قرية بوغار.

وأوضحت وزارة الدفاع أنه تم إسقاط  47 مسيرة فوق بريانسك و40 فوق منطقة موسكو، كانت متوجهة بمعظمها إلى العاصمة.

وتنفذ روسيا منذ أن شنت الحرب على أوكرانيا قبل ثلاث سنوات ونصف، هجمات شبه يومية بواسطة المسيرات والصواريخ على أوكرانيا التي ترد باستهداف الأراضي الروسية.

وتكثف كييف ضرباتها مستهدفة بصورة خاصة منشآت الطاقة الروسية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إنه لن “يهدر وقته” في ترتيب لقاء جديد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلا إذا أبدى الاخير جدية في التوصل الى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا.

من جانبها، نددت روسيا الأحد بـ”محاولات” لتقويض حوارها “البناء” مع الولايات المتحدة.

كاج/دص

مشيرة إلى سقوط قتيل في الهجوم بحسب السلطات المحلية.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية