روسيا: استخدام القوة العسكرية ضد إيران سيكون غير قانوني وغير مقبول

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موسكو (رويترز) – قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الخميس إن روسيا تعتقد أن أي استخدام للقوة العسكرية ضد إيران سيكون “غير قانوني وغير مقبول”.

جاء ذلك تعليقا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران ما لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.

وأضافت زاخاروفا أن قصف البنية التحتية النووية ستكون له عواقب كارثية على العالم أجمع، مؤكدة أن لإيران الحق في الطاقة النووية السلمية.