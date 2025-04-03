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روسيا: التهديدات الأمريكية بشن ضربات عسكرية على إيران غير مقبولة

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موسكو (رويترز) – قالت روسيا يوم الخميس إن التهديد بشن ضربات عسكرية على حليفتها إيران غير مقبول وحذرت من أن مهاجمة إيران قد تكون لها عواقب كارثية على العالم أجمع حال قصف البنية التحتية النووية للجمهورية الإسلامية.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد بقصف إيران وفرض رسوم جمركية ثانوية عليها ما لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على برنامجها النووي. وأرسلت واشنطن طائرات حربية إضافية إلى المنطقة.

وردا على سؤال عن البرنامج النووي الإيراني والمخاطر في ظل الوضع الراهن، قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو ملتزمة بإيجاد حلول للبرنامج النووي الإيراني تحترم حق طهران في الطاقة النووية السلمية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا لصحفيين “استخدام خصوم إيران للقوة العسكرية في سياق التسوية أمر غير قانوني وغير مقبول”.

وأضافت “التهديدات الخارجية بقصف منشآت البنية التحتية النووية الإيرانية ستؤدي حتما إلى كارثة عالمية لا رجعة فيها. هذه التهديدات غير مقبولة على الإطلاق”.

وتتهم قوى غربية إيران بتنفيذ أجندة سرية لتطوير قدراتها على تصنيع أسلحة نووية عن طريق تخصيب اليورانيوم إلى مستوى عال من النقاء الانشطاري يفوق ما تعتبره لازما لبرنامج طاقة نووية للأغراض المدنية.

وتقول طهران إن برنامجها النووي مخصص بالكامل للأغراض المدنية.

ووقعت روسيا وإيران في يناير كانون الثاني “اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة” لا تشمل بندا عن الدفاع المشترك لكن الاتفاقية تنص على أن كل طرف لن يساعد المعتدي في حالة تعرض أي منهما لهجوم.

وقال نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف لمجلة (لايف) إن روسيا نددت بالتهديدات الأمريكية. وتابع قائلا إن أي هجوم على إيران قد يشعل صراعا مفتوحا أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وأضاف “عواقب هذا، وخاصة في حال توجيه ضربات للبنية التحتية النووية، قد تكون كارثية على المنطقة بأسرها”.

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