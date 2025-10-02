The Swiss voice in the world since 1935
روسيا: العقوبات ‭”‬غير القانونية” على إيران تعمق أزمة برنامجها النووي

موسكو (رويترز) – قالت روسيا اليوم الخميس إن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إجراء غير قانوني تقف وراءه القوى الأوروبية يعمق الأزمة المرتبطة ببرنامج البلاد النووي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن إعادة فرض العقوبات كانت نتيجة “تلاعب” من جانب بريطانيا وألمانيا وفرنسا.

وذكرت في مؤتمر صحفي “بناء على ذلك، فإن النتائج… باطلة ولاغية من الناحية القانونية ولا يمكن أن تفرض أي التزامات قانونية على الدول الأخرى”.

وأعادت الأمم المتحدة فرض حظر الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي في 27 سبتمبر أيلول، بعدما فعّلت قوى أوروبية عملية تحمل اسم “آلية العودة السريعة للعقوبات” والتي أطلقتها الدول الأوروبية الثلاث.

وستخضع طهران مجددا لحظر على الأسلحة وعلى جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته فضلا عن أي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية.

وحذرت طهران، التي تنفي أي نية لصنع أسلحة نووية، من أن هذه الخطوة ستقابَل برد قاس.

وتتمتع روسيا بعلاقات وثيقة مع إيران وتدعم حقها في الحصول على الطاقة النووية السلمية وأدانت القصف الأمريكي والإسرائيلي للمواقع النووية الإيرانية في يونيو حزيران.

(إعداد مروة غريب وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

