مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

روسيا: جماعة حزب الله لا تزال منظمة على الرغم من الضربات الإسرائيلية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

موسكو (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء إن جماعة حزب الله اللبنانية لا تزال منظمة ولم تفقد تسلسل قيادتها على الرغم من الضربات الإسرائيلية التي تقول موسكو إنها محاولة لإشعال فتيل صراع مسلح على مستوى الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا للصحفيين “بحسب تقييماتنا فإن حزب الله، بما في ذلك الجناح العسكري، لم يفقد تسلسل قيادته ويبدو عليه التنظيم”.

وقالت زاخاروفا إن الغرب، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، يذكي نيران الصراع في الشرق الأوسط وينافق عبر دعمه لإسرائيل التي تتسبب في خسائر بشرية كبيرة للمدنيين في لبنان.

وأسس الحرس الثوري الإيراني جماعة حزب الله في أوائل الثمانينيات لمحاربة إسرائيل. كما أنها تشكل حركة اجتماعية ودينية وسياسية كبرى للمسلمين الشيعة اللبنانيين.

وانتقدت روسيا إسرائيل أيضا بسبب شن هجوم على سوريا.

وقالت زاخاروفا “مرة أخرى، انتهكت إسرائيل بشكل صارخ سيادة سوريا بشن هجوم صاروخي على مبنى سكني متعدد الطوابق في منطقة مكتظة بالسكان في دمشق”.

وأضافت “من المثير للغضب أن تتحول مثل هذه الأعمال حرفيا إلى ممارسة روتينية تطبق في سوريا ولبنان وقطاع غزة”، وأن ذلك أظهر “رغبة إسرائيل في توسيع النطاق الجغرافي للتصعيد المسلح في المنطقة”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
210 إعجاب
146 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
65 إعجاب
53 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية