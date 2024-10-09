روسيا: جماعة حزب الله لا تزال منظمة على الرغم من الضربات الإسرائيلية

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موسكو (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء إن جماعة حزب الله اللبنانية لا تزال منظمة ولم تفقد تسلسل قيادتها على الرغم من الضربات الإسرائيلية التي تقول موسكو إنها محاولة لإشعال فتيل صراع مسلح على مستوى الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا للصحفيين “بحسب تقييماتنا فإن حزب الله، بما في ذلك الجناح العسكري، لم يفقد تسلسل قيادته ويبدو عليه التنظيم”.

وقالت زاخاروفا إن الغرب، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، يذكي نيران الصراع في الشرق الأوسط وينافق عبر دعمه لإسرائيل التي تتسبب في خسائر بشرية كبيرة للمدنيين في لبنان.

وأسس الحرس الثوري الإيراني جماعة حزب الله في أوائل الثمانينيات لمحاربة إسرائيل. كما أنها تشكل حركة اجتماعية ودينية وسياسية كبرى للمسلمين الشيعة اللبنانيين.

وانتقدت روسيا إسرائيل أيضا بسبب شن هجوم على سوريا.

وقالت زاخاروفا “مرة أخرى، انتهكت إسرائيل بشكل صارخ سيادة سوريا بشن هجوم صاروخي على مبنى سكني متعدد الطوابق في منطقة مكتظة بالسكان في دمشق”.

وأضافت “من المثير للغضب أن تتحول مثل هذه الأعمال حرفيا إلى ممارسة روتينية تطبق في سوريا ولبنان وقطاع غزة”، وأن ذلك أظهر “رغبة إسرائيل في توسيع النطاق الجغرافي للتصعيد المسلح في المنطقة”.