روسيا: لا نرى دليلا على أن إيران تطور أسلحة نووية

موسكو 3 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء إن موسكو لم تر أي دليل حتى الآن على أن إيران تطور أسلحة نووية، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة وإسرائيل الهجوم عليها.

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة مبررات لشن الحرب على إيران. وقال أمس الاثنين إنه أمر بالهجوم لإحباط برنامجي طهران النووي والصاروخي.

وقال لافروف لوزير خارجية بروناي خلال محادثات في موسكو “ما زلنا لا نرى أي دليل على أن إيران تطور أسلحة نووية، وهو المبرر الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، للحرب”.

وأضاف أن تداعيات الهجوم على إيران تشعر بها المنطقة كلها، وأن الدول العربية تتكبد خسائر اقتصادية وبشرية.

وجدد دعوة روسيا لكل الأطراف إلى وقف فوري للأعمال القتالية.

وقال “كخطوة أولى غير مشروطة، يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا لوقف أي أعمال تؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين”. وأشار إلى الأنباء الخاصة بتفجير مدرسة في إيران.

واتهمت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إسرائيل والولايات المتحدة بشن غارة على مدرسة ابتدائية للبنات في بلدة بجنوب إيران، وقالت طهران إن الغارة أسفرت عن مقتل أكثر من 160 شخصا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن القوات الأمريكية لن تهاجم مدرسة عمدا.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )