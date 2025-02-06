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روسيا بشأن موقف ترامب تجاه غزة: التصريحات الشعبوية تزيد التوتر

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موسكو (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع صادمة وقد تزيد من التوتر في الشرق الأوسط.

وقال ترامب في وقت سابق يوم الخميس إن إسرائيل ستسلم غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال وإعادة توطين سكان القطاع بالفعل في أماكن أخرى، وهو ما قال إنه يعني أنه لن تكون هناك حاجة إلى قوات أمريكية على الأرض.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري قال ترامب إنه يريد إعادة توطين سكان غزة في مصر والأردن، وهدم المباني المتبقية لإفساح المجال لمشروع تنمية يحولها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، إضافة إلى وضع القطاع تحت سيطرة الولايات المتحدة.

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، للصحفيين “المهم حاليا هو تقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لكل من يحتاجها… نرى أن المهمة الأساسية حاليا هي ضمان تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحماس”.

وأضافت زاخاروفا تعليقا على تصريحات ترامب “أي حجج شعبوية وسخيفة وصادمة بشأن أي تدابير تخفيفية أخرى في المرحلة الحالية غير مثمرة ولا تساهم في حل المشكلة، بل تؤدي فقط إلى تأجيج التوتر في المنطقة وجميع المشاكل المتفاقمة بالفعل”.

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