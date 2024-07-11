مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

روسيا تؤيد حكما بالسجن بحق المعارض الروسي أوليغ أورلوف

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

رفضت محكمة في موسكو الخميس استئنافا قدمه المدافع عن حقوق الإنسان أوليغ أورلوف ضد حكم بسجنه على خلفية تنديده بالهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقرر قاض في محكمة مدينة موسكو إبقاء حكم السجن عامين ونصف العام في حق أورلوف “من دون تغيير” على ما قال صحافيون في وكالة فرانس برس كانوا في قاعة المحكمة.

وكان القضاء الروسي قد اتهم أورلوف (71 عاما) بتشويه سمعة الجيش في عمود كتبه في صحيفة فرنسية، اعتبر فيه أن روسيا أصبحت دولة “فاشية” وتحدث عن القتل “الجماعي” للمدنيين في أوكرانيا.

يُعد أورلوف شخصية رئيسية في منظمة ميموريال الحائزة جائزة نوبل.

ورسخت “ميموريال” التي تأسست أواخر الثمانينات نفسها كإحدى ركائز المجتمع المدني الروسي عبر المحافظة على ذكرى ضحايا قمع الحقبة الشيوعية وإطلاق حملات ضد الانتهاكات الحقوقية.

فككت السلطات الروسية المنظمة رسميا أواخر العام 2021 بينما كان الكرملين يكثّف الضغط على المجتمع المدني والإعلام المستقل.

بور/غد/غ ر

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
43 إعجاب
54 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أمل المكي

كيف يتعامل بلدك مع إعادة القطع الأثرية المنهوبة؟

أعادت سويسرا مؤخراً ثلاث قطع أثرية مهمّة من بلاد ما بين النهرين، كان قد تمّ استيرادها من العراق بطريقة غير مشروعة. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من القطع المسروقة في بلد جبال الألب.

شارك في الحوار
1 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
14 إعجاب
46 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية