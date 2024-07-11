روسيا تؤيد حكما بالسجن بحق المعارض الروسي أوليغ أورلوف

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رفضت محكمة في موسكو الخميس استئنافا قدمه المدافع عن حقوق الإنسان أوليغ أورلوف ضد حكم بسجنه على خلفية تنديده بالهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقرر قاض في محكمة مدينة موسكو إبقاء حكم السجن عامين ونصف العام في حق أورلوف “من دون تغيير” على ما قال صحافيون في وكالة فرانس برس كانوا في قاعة المحكمة.

وكان القضاء الروسي قد اتهم أورلوف (71 عاما) بتشويه سمعة الجيش في عمود كتبه في صحيفة فرنسية، اعتبر فيه أن روسيا أصبحت دولة “فاشية” وتحدث عن القتل “الجماعي” للمدنيين في أوكرانيا.

يُعد أورلوف شخصية رئيسية في منظمة ميموريال الحائزة جائزة نوبل.

ورسخت “ميموريال” التي تأسست أواخر الثمانينات نفسها كإحدى ركائز المجتمع المدني الروسي عبر المحافظة على ذكرى ضحايا قمع الحقبة الشيوعية وإطلاق حملات ضد الانتهاكات الحقوقية.

فككت السلطات الروسية المنظمة رسميا أواخر العام 2021 بينما كان الكرملين يكثّف الضغط على المجتمع المدني والإعلام المستقل.

بور/غد/غ ر