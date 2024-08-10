روسيا تبدأ عملية جديدة لصد توغل القوات الأوكرانية

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باشرت موسكو السبت “عملية لمكافحة الإرهاب” في ثلاث مناطق حدودية متاخمة لأوكرانيا، في اليوم الخامس لتوغل القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية الحدودية، حيث حذرت الوكالة النووية الروسية من أن الهجوم الذي تشنه كييف “يشكل تهديدا مباشرا” لمحطة الطاقة النووية في المنطقة.

وأعلنت الوكالة النووية الروسية (روساتوم) السبت أنّ الهجوم الذي تشنه أوكرانيا “يشكل تهديداً مباشراً” لمحطّة للطاقة النووية تقع على بعد أقل من 50 كيلومتراً من منطقة القتال.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن روساتوم قولها إنّ “تصرّفات الجيش الأوكراني تشكّل تهديداً مباشراً” لمحطّة كورسك للطاقة النووية في غرب روسيا، مضيفة أنّ “في الوقت الحالي، هناك خطر حقيقي من وقوع ضربات واستفزازات من جانب الجيش الأوكراني”.

كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد دعا بالفعل في بيان إلى “التزام أقصى قدر من ضبط النفس لتجنب حادث نووي قد تكون له تداعيات إشعاعية خطيرة”.

وقالت البعثة الروسية إنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه تم العثور على “شظايا وبقايا، يرجح أنها قطع من الصواريخ تم اعتراضها” الخميس في موقع المحطة.

ويأتي ذلك فيما تمكّنت وحدات تابعة للجيش الأوكراني من عبور الحدود والتوغّل في منطقة كورسك الثلاثاء والتقدم فيها عدّة كيلومترات، وفق محلّلين مستقلّين.

ولمواجهة “محاولة غير مسبوقة لزعزعة الاستقرار”، أعلنت السلطات الروسية ليل الجمعة إلى السبت البدء في “عملية لمكافحة الإرهاب” في مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك المتاخمة لأوكرانيا.

ومن الإجراءات التي يمكن فرضها، تقييد الحركة وإمكانية الاستحواذ على المركبات ومراقبة المكالمات الهاتفية وإعلان مناطق محظورة وإقامة نقاط تفتيش وتعزيز الأمن على مواقع البنية التحتية الاستراتيجية.

– تعزيز القوات البيلاروسية –

وقالت وزارة الدفاع الروسية السبت أن “القوات المسلحة تواصل صد محاولة القوات المسلحة الأوكرانية التوغل عبر الحدود”، مشيرة إلى أنها استخدمت نيران الطيران والمدفعية لضرب القوات الأوكرانية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية السبت لقطات تظهر دبابات وهي تطلق النار على مواقع أوكرانية في منطقة كورسك، بالإضافة إلى غارة جوية. وأكّدت الجمعة نشر وحدات إضافية في المنطقة الحدودية.

كما أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروس، الدولة الحليفة لروسيا لكنها لا تشارك مباشرة في القتال، على تلغرام تعزيز وحداتها في غوميل على حدودها الجنوبية مع أوكرانيا، وذلك من خلال نشر قوات وصواريخ إضافية “للرد على أي استفزاز محتمل”.

وقال إيغور كوتساك، رئيس بلدية كورسك، العاصمة الإقليمية، السبت على تلغرام إن فريقه تلقى أكثر من 16 ألف طلب مساعدة من أشخاص غادروا المناطق الحدودية في المنطقة.

وتم تسيير قطارات إضافية إلى العاصمة موسكو للراغبين بالمغادرة.

وقُتل خمسة مدنيين وأصيب 55 آخرون، بحسب السلطات الروسية.

– انتكاسة غير متوقعة –

و الجمعة، أكد الجيش الروسي ان قوات كييف بلغت مدينة سودجا التي يبلغ عدد سكانها 5500 نسمة وتقع على مسافة حوالى عشرة كيلومترات من الحدود وتضم محطة لنقل الغاز ما زالت تؤمن إمدادات لأوروبا ولا سيما سلوفاكيا والمجر عبر أوكرانيا.

ولم يعرف مدى تقدم القوات الأوكرانية التي تشارك في عملية التوغل وعديدها، إذ يمتنع المسؤولون الأوكرانيون في الوقت الحاضر عن أي تعليق بشأن حجم العملية وأهدافها.

وفي خطابه اليومي مساء الجمعة، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالنجاحات التي حقّقتها قواته.

كما شكر القوات الأوكرانية على “سد النقص في صندوق التبادل”، وهي العبارة المستخدمة للإشارة إلى أسر جنود روس يمكن في وقت لاحق مبادلتهم بأسرى أوكرانيين.

وأفاد مدونون عسكريون روس بأن العديد من الجنود الروس أُسروا في أوكرانيا منذ اجتياحها في شباط/فبراير 2022.

وتمثل هذه العملية غير المسبوقة انتكاسة غير متوقعة للروس الذين كانوا حتى ذلك الحين في موقع الهجوم ويحققون مكاسب في شرق أوكرانيا على حساب قوات كييف.

وتظهر صورة هذا التوغل التي رسمها خبراء عسكريون تقدما سريعا للتشكيلات الأوكرانية، فيما تحول النزاع في مناطق أخرى من الجبهة إلى حرب استنزاف منذ نهاية 2022.

ويرى محللون أن الجنود الروس، الأكثر عدداً والأفضل تجهيزاً، حققوا مكاسب في منطقة دونيتسك في الأسابيع الأخيرة ويمكنهم السيطرة على مدن مهمة إذا استمروا على هذا المنوال.

ردت روسيا على ما يبدو الجمعة على التوغل وشنت ضربة صاروخية على سوبرماركت في بلدة كوستيانتينيفكا أودت بحياة 14 شخصا على الأقل.

وفي منتصف ايار/مايو، فتحت القوات الروسية جبهة جديدة بمهاجمة منطقة خاركيف (شمال شرق) لكن القوات الاوكرانية تصدت لها في مدينة فوفشانسك التي لا تزال تشهد معارك.

افادت النيابة العامة الأوكرانية السبت بمقتل ثلاثة مدنيين خلال الليل في ضربات روسية استهدفت منطقة خاركيف.

وأعلن الجيش الأوكراني السبت عن انخفاض عدد “الاشتباكات القتالية” داخل أوكرانيا، في إشارة محتملة إلى أن توغله في روسيا ينجح في تخفيف الضغط عن أجزاء أخرى من خط المواجهة المترامي الأطراف حيث تسجل القوات الروسية تقدما.

بور/غد-ريم/ص ك