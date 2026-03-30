روسيا تبدي ارتياحها لوصول شحنة نفط إلى كوبا وسط الحصار الأميركي

أعربت روسيا عن ارتياحها لوصول شحنة نفطية إلى كوبا رغم الحصار الأميركي المفروض عمليا على الجزيرة، وفق ما أفاد الكرملين الاثنين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين “تعتبر روسيا من واجبها تقديم المساعدة اللازمة لأصدقائنا الكوبيين. ويسرّنا أن هذه الشحنة من المنتجات النفطية ستصل إلى الجزيرة، أو بالأحرى أنها وصلت بالفعل”.

وأظهرت بيانات مرتبطة بحركة الشحن العالمية أن ناقلة النفط الروسية “أناتولي كولودكين”، الخاضعة للعقوبات والتي تحمل 730 ألف برميل من النفط الخام، رست قبالة الساحل الشمالي الشرقي لكوبا الاثنين، بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه لا يمانع في إرسال روسيا النفط إلى الجزيرة.

