روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة محطة تابعة لخط “توركستريم” للغاز

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اتهمت روسيا الإثنين أوكرانيا بشن هجوم بمسيرات على محطة لتوزيع الغاز تابعة لخط “توركستريم”، خط الأنابيب الوحيد لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا بعد توقف عمليات النقل عبر الأراضي الأوكرانية في الأول من كانون الثاني/يناير وتخريب خط نورد ستريم في 2022.

ويشكل قطاع الطاقة محورا رئيسيا للنزاع، فمنذ ثلاث سنوات تقريبا، اصبحت روسيا محرومة إلى حد كبير من إيراداته، مع إغلاق سوق الغاز الأوروبي ردا على الهجوم والتخريب الذي طال في أيلول/سبتمبر 2022 خط انابيب نورد ستريم في بحر البلطيق.

وتستهدف القوات الروسية بشكل شبه يومي منشآت الطاقة في أوكرانيا.

وأورد الجيش الروسي في بيان أن “نظام كييف حاول شن هجوم بتسع مسيرات” على محطة لتوزيع الغاز تابعة لخط أنابيب توركستريم في منطقة كراسنودار بجنوب غرب روسيا “لتعليق إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية”، مشيرا إلى إسقاط جميع المسيرات بدون تعطيل عمل المحطة.

واشار البيان إلى أن الهجوم “لم يتسبب في أي إصابات” بين العاملين في محطة الضغط هذه الواقعة في منطقة غاي-كودزور.

لكن حطام إحدى الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها أدى إلى أضرار طفيفة في مبنى وفي بعض المعدات، بحسب المصدر.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من كييف على هذه الاتهامات.

واعتبر الجيش الروسي أن الهدف من هذا الهجوم غير المسبوق “تعليق تزويد الدول الأوروبية بالغاز” عبر خط الأنابيب “توركستريم”، الذي يمتد تحت مياه البحر الأسود.

– استعلاء –

خط أنابيب الغاز توركستريم الذي تم تدشينه في 2020 والقادر على نقل 31,5 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، يتألف من أنبوبين متوازيين بطول 930 كلم، يصلان أنابا في روسيا ببلدة كييكوي في شمال غرب تركيا.

ومن هناك، يتيح لروسيا وشركة النفط العملاقة “غازبروم” تزويد جنوب شرق وجنوب أوروبا، لا سيما المجر ودول البلقان.

وأكتسب الخط أهمية بالغة بالنسبة لموسكو وآخر عملائها الأوروبيين، مع توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بشكل نهائي في الأول من كانون الثاني/يناير، بعد انتهاء مدة عقد أبرمته كييف وموسكو قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، أصبح “توركستريم” خط أنابيب الغاز الوحيد العامل الذي يربط بين روسيا وأوروبا.

ويثير توقف التسليم عبر أوكرانيا قلق العديد من الدول في أوروبا الشرقية، لا سيما سلوفاكيا التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي.

وفي مطلع العام، حذر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في كانون الأول/ديسمبر من عواقب “وخيمة” على بلاده وعلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أثار غضب كييف.

ويزور وفد سلوفاكي الاثنين موسكو لإجراء محادثات بهذا الصدد.

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد بموقف فيكو الذي انتقد على غرار المجري فيكتور أوربان، العقوبات الغربية المفروضة على الاقتصاد الروسي.

وقال زيلينسكي على “إكس”، “لقد عرضنا على الشعب السلوفاكي مساعدته على التكيف مع وقف نقل الغاز الروسي، لكن (روبرت) فيكو رفض باستعلاء”.

– “زعزعة الاستقرار” –

وعلى خلفية التراجع الحاد في وارداتها إلى السوق الأوروبية وما نتج عن ذلك من صعوبات مالية، تنوي شركة غازبروم تسريح عدد كبير من الموظفين في مقرها في سانت بطرسبروغ، بحسب رسالة داخلية أكد متحدث باسم الشركة صحتها لوكالة فرانس برس.

وقال الاتحاد الأوروبي الذي يقف إلى جانب كييف في نزاعها مع موسكو، إنه يريد الاستغناء عن الغاز الروسي بحلول 2027.

وإلى ذلك الحين، تستمر الدول الأعضاء بشراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي الوارد عبر ناقلات، ولاسيما من المناطق الواقعة في أقصى شمال روسيا.

كما تشتري هذه الدول الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

وأعلنت واشنطن الجمعة فرض عقوبات جديدة تستهدف أكثر من 180 سفينة روسية بالإضافة إلى شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين “غازبروم نفت” و”سورغوتنفتغاز”.

وعلق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في إحاطته الإثنين أن “مثل هذه القرارات لا يمكن إلا أن تقود إلى زعزعة الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية”.

يأتي ذلك فيما يحاول الأوروبيون تشكيل جبهة موحدة لدعم كييف عسكريا واقتصاديا، قبل أسبوع واحد من تنصيب دونالد ترامب الذي تعهد بإنهاء النزاع في أوكرانيا “خلال 24 ساعة” دون أن يكشف أي تفاصيل عن خطته.

ومن المقرر أن تستضيف بولندا اجتماعا الإثنين يضم وزير دفاعها ونظراءه في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.

وميدانيا، يواصل الجيش الروسي تقدمه في شرق اوكرانيا، رغم تكبده خسائر فادحة.

وأعلن الاثنين سيطرته على قرية بيشتشاني، وهي قرية تضم منجما للفحم بالقرب من بوكروفسك المهمة لتأمين الحاجات اللوجستية للجيش الأوكراني الذي يواجه صعوبات في المنطقة.

بور/ريم/ص ك