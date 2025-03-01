روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة محطة تابعة لخط “توركستريم” للغاز

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اتهمت روسيا السبت أوكرانيا للمرة الثانية بشن هجوم بمسيّرات على خط أنابيب الغاز “توركستريم”، وهو الخط الوحيد المستخدم لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا بعد توقف عمليات النقل عبر الأراضي الأوكرانية في مطلع كانون الثاني/يناير.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية أطلقت ثلاث طائرات مسيّرة على محطة روسكايا الواقعة في بلدة غاي كودزور منطقة كراسنودار بجنوب غرب روسيا.

وأكدت في بيان أن المسيّرات الثلاث “أُسقطت على مسافة آمنة من المحطة” بواسطة الدفاع الجوي من دون تعطيل عمل المحطة.

في كانون الثاني/يناير، تعرضت المحطة نفسها لهجوم بتسع طائرات مسيّرة أوكرانية، وخلّف حطام إحدى المسيّرات التي أسقطت أضرارا طفيفة في مبنى وفي بعض المعدات.

واعتبرت موسكو أن الهدف من هذا الهجوم “تعليق تزويد الدول الأوروبية بالغاز” عبر خط الأنابيب “توركستريم” الذي يمتد تحت مياه البحر الأسود.

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان السبت أنقرة إلى الضغط على كييف لوقف هجماتها.

وذكر بيان للوزارة الروسية أن “فيدان أكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

خط أنابيب الغاز “توركستريم” الذي دشن في 2020 والقادر على نقل 31,5 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، يتألف من أنبوبين متوازيين بطول 930 كيلومترا، يصلان أنابا في جنوب روسيا ببلدة كييكوي في شمال غرب تركيا.

ومن هناك، تقوم روسيا وشركتها العملاقة “غازبروم” بتزويد جنوب شرق أوروبا وجنوبها، لا سيما المجر ودول البلقان.

اكتسب الخط أهمية بالغة بالنسبة لموسكو وآخر زبائنها الأوروبيين، مع توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بشكل نهائي في الأول من كانون الثاني/يناير، بعد انتهاء مدة عقد أبرمته كييف وموسكو قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، أصبح “توركستريم” خط أنابيب الغاز الوحيد العامل الذي يربط بين روسيا وأوروبا.

وفي منتصف شباط/فبراير، أدت أضرار ألحقتها مسيّرات أوكرانية بمحطة رئيسية على خط دولي لأنابيب النفط في جنوب روسيا إلى انخفاض ضخ النفط من كازاخستان بنسبة “30 %” لنحو شهرين تقريبا، على ما أعلنت الشركة المشغلة الثلاثاء.

تستهدف كييف منشآت الطاقة الروسية منذ بدء النزاع المتواصل منذ ثلاث سنوات، ساعية لضرب أهداف تقول إنها تزود الجيش الروسي بالوقود أو تساعد في تمويل هجومها.

بور/ريم/ح س